لندن: أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي ان الجناح البرازيلي أنتوني الذي يظهر بصورة متواضعة في الفترة الاخيرة يملك شخصية تسمح له بالنهوض مجدداً، وذلك بناءً على خبرته السابقة معه في أياكس الهولندي.

ولم يدرج تن هاغ لاعبه البرازيلي البالغ 24 عاماً في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام، ورغم ذلك أصرّ ان أنتوني يتمتع "بقدرات رائعة".

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي عشية مباراة فريقه أمام نوتنغهام فوريست في الدور الخامس من الكأس المحلية الثلاثاء "أعرف من الماضي أنه لا يمكن إيقافه".

وتابع "لا يمكن لأي مدافع أن يوقفه لأنه أحد أسرع اللاعبين في أول 10 ياردات. عندما يلعب بهذا الاسلوب، يؤدي بشكل رائع".

وأضاف "أنا واثق من أنه سيفعل ذلك من أجل المستقبل. إنه يتمتع بالمرونة، ويملك شخصية وسيقاتل. أنا أدعمه وعليه الآن أن ينتظر فرصته وبمجرد حصوله عليها، عليه أن يلتقطها".

ويتطلع يونايتد إلى التعافي من خسارته أمام فولهام 1 2 في الدوري حيث يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة بسبب تأرجح نتائجه، في حين تمثل مسابقة الكأس الأمل الواقعي الأخير ليونايتد في الفوز بلقب هذا الموسم، مع إدراك تن هاغ للتوقعات المحيطة بالنادي.

ويواجه يونايتد جاره اللدود سيتي في دربي مدينة مانشستر ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين الأحد، حيث يمكن أن تنهي الهزيمة أمام حامل اللقب فعليا محاولته للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

قال تن هاغ "عندما لا تهزم في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وتخسر مباراة واحدة، فإننا نعلم أن هدفنا هو الفوز في كل مباراة، في يونايتد عليك الفوز في كل مباراة".

ويستعيد يونايتد جهود لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو في مباراته أمام نوتنغهام بعدما تعرض لاصابة في رأسه دفعته للخروج أمام فولهام.