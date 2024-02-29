لندن : لحق ليفربول ومانشستر يونايتد وصيف بطل الموسم الماضي بركب المتأهلين وضربا موعداً نارياً في ربع النهائي بفوز الأول على ضيفه ساوثمبتون من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3 - 0، والثاني على مضيفه نوتنغهام فوريست 1 - 0 الأربعاء في ختام الدور الخامس.

في المباراة الأولى على ملعب "أنفيلد"، أكرم ليفربول المثقل بالإصابات، وفادة ضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الواعدان الويلزي لوي كوماس (44) وبديله جايدن دانس (73 و88).

الليفر يحارب في 4 جبهات

وينافس ليفربول، المنتشي بلقب كأس الرابطة الأحد على حساب تشلسي (1 - 0 بعد التمديد)، على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلاً عن تتويجه الأخير، يتصدر الدوري بفارق نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب، وبلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يلاقي سبارتا براغ التشيكي في 7 و14 آذار(مارس) المقبل.

ويلتقي ليفربول، في الدور المقبل مع مانشستر يونايتد الفائز على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله لاعب وسطه الدولي البرازيلي كازيميرو في الدقيقة 89.

وخاض ليفربول المباراة بتشكيلة رديفة ضمت فقط قائده الهولندي فيرجيل فان دايك ومواطنه كودي خاكبو بين أساسييه، بعدما فضّل مدربه الألماني يورغن كلوب بالإبقاء على الارجنتيني أليكسيس ماكاليستر والكولمبي لويس دياس والفرنسي ابراهيما كوناتيه على دكة البدلاء.

الإصابات كابوس كلوب

وضمّت لائحة الغائبين بسبب الإصابة المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونييس والمدافع ترنت ألكسندر أرنولد والمجري دومينيك سوبولاي والبرتغالي ديوغو جوتا وكورتيس جونز والياباني واتارا إيندو والكاميروني جويل ماتيب وحارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر والهولندي راين خرافبرخ.

تشيلسي يتأهل بشق الأنفس

وبلغ تشلسي ربع النهائي بفوزه بشق النفس على ضيفه ليدز يونايتد من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3 - 2، وكان ليدز البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه ماتيو جوزيف (8)، لكن رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ردّوا بهدفين للمهاجمين السنغالي نيكولاس جاكسون (15) والأوكراني ميخايلو مودريك (37).

وأدرك جوزيف التعادل للضيوف مطلع الشوط الثاني (59)، قبل أن يخطف كونور كالاغر هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي تشلسي في ربع النهائي مع فريق آخر من التشامبيونشيب هو ليستر سيتي الذي تأهل الثلاثاء بفوزه على مضيفه بورنموث 1 - 0.

كما تأهل ولفرهامبتون بفوزه على ضيفه برايتون بهدف وحيد سجله لاعب وسطه الدولي الغابوني ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية، ويلعب ولفرهامبتون في الدور المقبل مع كوفنتري سيتي من المستوى الثاني وأول المتأهلين بفوزه على مايدستون من المستوى السادس 5 - 0 الإثنين.

وتجمع مباراة ربع النهائي الأخيرة مانشستر سيتي حامل اللقب مع نيوكاسل.