فورت لودردايل: قاد الأوروغوياني لويس سواريس والارجنتيني ليونيل ميسي فريقهما إنتر ميامي إلى إكرام وفادة ضيفه أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة بينها ثنائية لكل منهما السبت في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل سواريس، المنتقل حديثا الى صفوف إنتر ميامي قادما من غريميو البرازيلي، الهدفين الأولين في الدقيقتين الرابعة والحادية عشرة اثر تمريرتين حاسمتين من جوليان غريسيل، قبل أن يصنع لاعب برشلونة الاسباني السابق الهدف الثالث للفنلندي روبرت تايلور (29).

وسجل ميسي الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني (57)، قبل أن يختم المهرجان برأسية اثر تمريرة من زميله السابق في النادي الكاتالوني سواريس.

ورفع ميسي رصيده الى ثلاثة اهداف مع تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات في الدوري حتى الان.

وأشاد ميسي بزميله سواريس قائلا "أنا سعيد جدًا من أجله، لأنه تمكن من التسجيل. كنا هادئين على أي حال، ونعلم ما يستطيع لويس القيام به".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "إنه هكذا، عندما لا تتوقع ذلك، فهو يحسم مباراة، كما فعل اليوم بالأهداف والتمريرات الحاسمة".