إيلاف من القاهرة: في مشهد أقرب إلى نعي حلم الإستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، أكدت الصحافة الكتالونية، أن فريق برشلونة يفتقد للعزيمة، ولا يقدم كرة القدم الملحمية التي تجعله يستمر في قلب المنافسة على لقب الدوري، فقد رفض هدايا الريال، وكذلك أصر على رفض هدايا الجيران، في إشارة إلى تعادل ريال مدريد مع فالنسيا، وهزيمة جيرونا على يد ريال مايوركا في المرحلة ذاتها من الدوري الإسباني، وتعادل الفريق الكتالوني مع أتليتك بيلباو بدون أهداف.

لا شخصية في المباريات الكبيرة

صحيفة "سبورت" الكتالونية تفاعلت بواقعية كبيرة مع التعادل الذي حققه البارسا أمام أتلتيك بيلباو، وقالت "برشلونة بدون كرة قدم، وقطار الدوري مضى"، وأضافت الصحيفة:"لم يجد برشلونة في أي وقت خلال مباراته أمام بيلباو طريقة لوضع يده على دفاع الباسك المنظم، وخرج بدون هدف أو فرص، وسوف يستمر فريق تشافي لجولة أخرى بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، والأسوأ من ذلك أن الفريق أظهر مرة أخرى افتقاره إلى تقديم كرة القدم الحقيقة في المباريات المهمة".

ماذا حدث أمام بيلباو؟

تعادل برشلونة وأتليتيك بيلباو سلبياً في دوري الدرجة الأولى الإسباني الأحد، مما أضاع فرصة كبيرة لبرشلونة لملاحقة المتصدر ريال مدريد الذي تعادل 2-2 مع فالنسيا يوم السبت.

ورفع برشلونة صاحب المركز الثالث رصيده إلى 58 نقطة ويتأخر بثماني نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد، ونقطة واحدة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني الذي خسر أمام مضيفه مايوركا في وقت سابق الأحد.

وبعد شوط أول سيطر عليه "الملل"، عاد أصحاب الأرض بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني، وشكل الثنائي السريع إيناكي وليامز وأليكس برينغير تهديدا مستمرا، لكن الفريق شعر بالإحباط أمام دفاع برشلونة القوي الذي صمد أمام الضغط المتأخر لينتزع نقطة من أصحاب الأرض.