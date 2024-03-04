إيلاف من القاهرة: أصبح فيل فودن موهبة "عالمية" حقيقية، مما دفع الميديا الإنكليزية في الوقت الراهن إلى طرح السؤال دون تردد :"هل فودين هو الأفضل في البريميرليغ؟"، مما يعني أن ابن "السيتي" البالغ 23 عاماً أتى ليهدد الجميع، وعلى رأسهم كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور "فيني"، وجود بيلينجهام، وغيرهم من نجوم الغد الذي يتصارعون على الظفر بعرش نجومية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في العقد القادم.

السيتي قبل سن الرابعة

فودين هو ابن مان سيتي قلباً وقالباً، ولم يعرف مكاناً سواه منذ أن كان يبلغ 4 أعوام لا أكثر، كما أن عائلته تعشق مان سيتي، الأمر الذي جعل فودين يحظى برعاية خاصة من الجهات المالكة للنادي، سواء بتخصيص منحة دراسية له، أو الاهتمام به لكي يصبح أيقونة وأسطورة السيتي في المستقبل.

جوهرة غوارديولا

فودين ارتقى للفريق الأول للسيتي تحت قيادة عاشق المواهب وصانعها "بيب غوارديولا"، وتحديداً في عام 2017، ليصبح حينها رابع أصغر لاعب يشارك في دوري الأبطال (17 عاماً و 177 يوماً)، واستمرت انطلاقة فودين، ليشارك مع السيتي حتى الآن في 257 مباراة محرزاً 78 هدفاً، وحصد مع النادي الإنكليزي 16 بطولة، وهو الذي لم يتجاوز 23 عاماً، ومن بين هذه البطولات 5 ألقاب للبريميرليغ، ولقب لدوري الأبطال، وخلال الموسم الحالي توهج بشدة، وسجل 18 هدفاً في 39 مباراة، وقيمته السوقية في الوقت الراهن تتجاوز 110 مليون يورو.

تهديد مبابي و"فيني"

كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، وغيرهم من النجوم دخلوا في صراع محموم لتصدر عرش النجومية الكروية عالمياً، وعلى الرغم من اختلاف المراكز داخل الملعب، وبطولة الدوري التي يلعب بها فودين، وكذلك النادي، إلا أن "جوهرة غوارديولا" قادم بقوة لتهديد الجميع، وربما يجلس معهم في نفس دائرة النجومية طوال العقد المقبل.

غوارديولا: فودين الأفضل

وقال غوارديولا عن ابن الثالثة والعشرين "ماذا يمكنني القول؟ هو أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي راهناً، نظراً للأمور التي يقوم بها. أمر لا يُصدّق. هو الأفضل حتى الآن".

وتابع غوراديولا قبل الحلول على ليفربول متصدّر الدوري الأحد المقبل ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي الكأس وأرسنال الثالث في المرحلة الثلاثين من الدوري "شعرت دوماً بأنه سيسجّل الأهداف، لكنه الآن يقوم بتحقيق الانتصارات. هو لاعب عالمي. يعيش من أجل كرة القدم، لكنه الآن يحقق الانتصارات".

واعتبر المدرّب الفذّ ان فودن الذي لعب آخر مباراتين في مركز الرقم 9 الوهمي "اصبح اكثر نضجاً ويفهم اللعبة أكثر، خصوصاً من الناحية الدفاعية. بمقدوره اللعب في الوسط، اليمين، الاختراق في العمق، اللعب على الجهة اليسرى، التسجيل من اليسار".

فودين: أعشق المباريات الكبيرة

وبعدما رفع رصيده الى ستة أهداف في تاسع مواجهة له مع يونايتد، قال فودن "هذا هو هدفي، أن أكون على الموعد في المباريات الكبيرة. هذا ما أريد القيام به. أعتقد أني أثبت ذلك هذا الموسم".

وتابع "أتفهم ما يعنيه هذا الأمر (الفوز على يونايتد) للجمهور. إنه يعني كل شيء بالنسبة لي. أن أسجل، فهذا شيء يحمل معنى خاصاً، لكن الأمر برمته اليوم كان يتعلق بتحقيق الفوز (كفريق)".