مدريد : دافع المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي عن نجمه الإنكليزي جود بيلينغهام الذي طُرد السبت بسبب احتجاجه على إلغاء هدف له في التعادل مع فالنسيا (2 - 2) في الدوري، وذلك عشية لقاء لايبزيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعدما كان متخلفاً بهدفين، عاد ريال من بعيد وأدرك التعادل أمام فالنسيا ثم اعتقد بيلينغهام أنه خطف هدف الفوز للمتصدر في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم لم يحتسبه لأنه أطلق صافرة النهاية خلال العرضية التي سجل منها الإنكليزي الهدف برأسه.

وأشعلت هذه الحادثة غضب لاعبي ريال، لاسيما بيلينغهام الذي طُرِد بسبب ذلك في قرار أثار جدلاً في وسائل الإعلام كما حال الهدف الملغى.

وقال أنشيلوتي عشية استضافة لايبزيغ الذي خسر ذهاباً على أرضه 0 - 1، إن بيلينغهام "لاعب يحاول تقديم كل شيء على أرض الملعب، وهو يؤدي بشكل جيد جداً"، مضيفاً "البطاقة الحمراء كانت خطأ، لقد كان محبطاً بعض الشيء، لكنه لم يتلفظ بأي نوع من الإهانة".

كامافينغا يدافع عن بيلينغهام

كما هبّ لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا للدفاع عن زميله الإنكليزي، قائلاً "لم يهين أحداً. إنه أمر غريب للغاية، لم أر ذلك في كرة القدم من قبل، إنه أمر غريب جداً".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد سيستأنف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها هدافه بيلينغهام المتوقع أن يبدأ أساسياً الأربعاء ضد لايبزيغ، مع طموح إضافة المزيد الى الأهداف الأربعة التي سجلها في خمس مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم.

وغاب بيلينغهام عن لقاء الذهاب بسبب مشكلة في الكاحل وأحرز بديله إبراهيم دياس الهدف الوحيد.

وحذر أنشيلوتي أن المواجهة مع لايبزيغ لم تنته بعد والفوز بهدف ذهاباً لا يعني الكثير، مضيفاً "إنها فرصة كبيرة للاستمرار في مسابقة خاصة جداً (بالنسبة لريال الفائز باللقب 14 مرة). يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لأن المواجهة لم تنته بعد".