لايبزيغ (ألمانيا): رفض مدرب لايبزيغ ماركو روزه اعتبار فريقه لايبزيغ "خارج الترشيحات" عندما يستقبل ريال مدريد الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وقال إنّ فريقه "ليس خائفًا".

وقال روزه للمراسلين الاثنين عشية المباراة "مسألة اننا خارج الترشيحات ليست ذات اهمية بالنسبة لي على الاطلاق، لكنّ مباريات كرة القدم تُخاض في وقتها".

وتابع "الأشياء غير المتوقعة حصلت في كرة القدم".

يعاني لايبزيغ من تراجع في الاداء في الفترة الاخيرة عشية استضافة النادي الملكي صاحب الرقم القياسي بعدد بطولات "تشامبيونزليغ" (14 مرة)، حيث فاز في مباراة واحدة من أصل خمس منذ عيد الميلاد، ليتراجع الى المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني.

رغم ذلك، قال روزه إنّ فريقه "لا يخشى" مواجهة العملاق المدريدي. وأوضح "لسنا خائفين ابدا، نتطلع قدما اليها. هذا ما نريده. هذا ما عملنا بقوة من اجله الموسم الماضي وما قاتلنا من اجله في دور المجموعات".

ويفتقد ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الاسباني في الوقت الحالي، لخدمات نجمه الانكليزي جود بيلينغهام الذي أصيب في كاحله بعد ان سجّل هدفين ليقود فريقه للفوز على جيرونا الثاني 4 0 في المرحلة الماضية من الدوري الاسباني.

بدوره، قال حارس مرمى لايبزيغ المجري بيتر غولاتشي إنّ ريال "يملك إمكانات مذهلة، حتى لو كان جود مصابا".

وأضاف "سأصدّق أنّ جود غائب بالفعل عندما لا اراه في الملعب غدا".