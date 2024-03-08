ليفربول : وصف الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، نظيره الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بـ "المدرب الافضل في حياته" وذلك عشية المواجهة النارية التي تجمعهما الاحد في الدوري الانكليزي.

وفاز سيتي بلقب الدوري الانكليزي في خمسة من المواسم الستة الاخيرة، لكنّ ليفربول كان منافسه الابرز طوال العقد الماضي، خاطفا منه اللقب في عام 2020.

ويدور صراع شرس بين الجانبين على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر ليفربول الترتيب العام بفارق نقطة يتيمة عن سيتي قبل موقعة الاحد في أنفيلد.

وقال كلوب (56 عاما) إن غوارديولا، الذي يسعى فريقه للفوز بالثلاثية الثانية على التوالي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي وكأس انكلترا، كان "مذهلا في العديد من الجوانب".

وأضاف كلوب للصحافيين الجمعة "اعرف ذلك، اقوم بالعمل نفسه، لذا ارى الابداع عندما اواجهه، وبيب بالتأكيد هو كذلك، لقد اظهر ذلك بطرق مختلفة في الاعوام الماضية مع فرقه".

وتابع "كيف يمكنني الحكم على المدربين من الماضي؟ لكن في حياتي هو المدرب المتميز بالتأكيد".

12 مقابل 11 لمصحلة كلوب

يتمتع كلوب، الذي سيتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم، بسجل انتصارات لافت ضد غوارديولا، حيث فاز عليه 12 مرة مقابل 11 في 29 لقاء بينهما.

وقال "في هذه اللحظة لدي سجل إيجابي ضد بيب. ليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك بصراحة، لكنه أمر جيد".

وأردف "أعلم أنني جيد جدًا في ما أفعله أيضًا. لا أريد أن أبدو كشخص سعيد بوجودي هنا ولكن عندما تسألني عن الأفضل، فهو الأفضل بالنسبة لي".

من جهته، قال غوارديولا في مؤتمره الصحافي بأنّه يتطلع قدما للمواجهة التي قد تكون الاخيرة مع كلوب، على الرغم من امكانية ان يتواجها بعد في كأس إنكلترا.

وقال مدرب سيتي "لقد كان من دواعي سروري دائمًا، وسيكون يوم الأحد كذلك ايضًا، ولكننا سنحاول الفوز بالمباراة".