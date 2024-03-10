لوس انجليس : عاش السلوفيني لوكا دونتشيتش أمسية تاريخية السبت في فوز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه ديترويت بيستونز 142 124، فيما استعاد بوسطن سلتيكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، توازنه بفوزه على مضيفه فينيكس صنز 117 107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ضد فريق قابع في ذيل المنطقة الشرقية والترتيب العام، دخل دونتشيتش التاريخ السبت بعدما بات أول لاعب يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" مع مجموع 30 نقطة أو أكثر للمباراة السادسة توالياً.

وسجل السلوفيني في الفوز السادس والثلاثين لمافريكس 39 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليحطم رقم راسل وستبروك الذي سجل 30 نقطة أو أكثر في خمس مباريات متتالية حقق فيها "تريبل دابل" خلال موسم 2016 2017.

كما عزز دونتشيتش الرقم القياسي المسجل باسمه بتسجيله 35 نقطة أو أكثر ضمن "تريبل دابل" للمباراة الخامسة توالياً في انجاز تحدث عنه مدربه جايسن كيد، قائلاً "هذا يظهر في أي مستوى يلعب حالياً".

وأنهى السلوفيني الشوط الأول المتقارب بـ26 نقطة، ثم أضاف 21 خلال الربع الثالث في أفضل رد على جمهور بيستونز الذي حاول استفزازه بالغناء "لوكا مقيت".

وتطرق كيد الى ما توجه به جمهور بيستونز الى نجمه بالقول "حسناً، نعلم أنه ليس مقيتاً. نعلم أنه يستمتع حين يتحدث اليه (يستفزونه) الناس. إذا نجح هذا الأمر في منحه الشرارة، فنود أن يحصل كثيراً".

وبرز أيضاً كايري إرفينغ بتسجيله 21 نقطة لمافريكس الذي وسع الفارق الى 16 نقطة في الربع الثالث ثم بدأ الأخير بتسجيله 7 نقاط متتالية، وذلك من دون أي رد لمضيفه الذي برز فيه كايد كانينغهام بتسجيله 33 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات من دون أن يجنب فريقه الهزيمة الثالثة والخمسين في 63 مباراة.

وتجنب بوسطن سلتيكس تلقي ثلاث هزائم متتالية لأول مرة منذ بداية الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه فينيكس صنز 117 107 بفضل جايسون تايتوم (29 نقطة مع 10 متابعات) وجايلن براون (27 نقطة).

ودخل سلتيكس اللقاء على خلفية هزيمتين أمام كليفلاند كافالييرز ودنفر ناغتس حامل اللقب، الفائز السبت على ضيفه يوتا جاز 142 121 بفضل جهود جمال موراي (37 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة) والصربي نيكولا يوكيتش (26 مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة).

لكن الفريق الأخضر الأسطوري استعاد توازنه في لقاء كان فيه صاحب الأفضلية معظم فتراته رغم جهود كيفن دورانت الذي سجل 45 نقطة في غياب ديفن بوكر للإصابة.