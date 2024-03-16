لندن : تابع مانشستر سيتي دفاعه بنجاح عن لقبه بطلا لكأس انكلترا في كرة القدم بفوزه على ضيفه نيوكاسل 2 -0 السبت ليبلغ الدور نصف النهائي، وسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدفين في الدقيقتين 13 و31.

وكان مانشستر سيتي تغلب على جاره يونايتد 2 - 1 في نهائي الموسم الماضي الذي شهد تحقيقه ثلاثية بفوزه ايضا بالدوري الانكليزي الممتاز ودوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

غاب صانع العاب سيتي البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لمعاناته من اصابة عضلية ادت الى استبعاده عن مباريات منتخب بلاده الودية اواخر الشهر الحالي. ولم يشارك ايضا الحارس البرازيلي ايدرسون الذي اصيب خلال لقاء القمة ضد ليفربول الاحد الماضي في الدوري (1 - 1)، فحل بدلا منه الالماني ستيفان اورتيغا.

في المقابل، غاب عن نيوكاسل مهاجماه كالوم ويلسون والبرازيلي جولينغتون بداعي الاصابة.

الثأر من نيوكاسل

وثأر مانشستر سيتي لخسارته في الدور الثالث من كأس رابطة الاندية المحترفة امام نيوكاسل بالذات 0 - 1 في اواخر ايلول (سبتمبر) الماضي على ملعب الاخير "سانت جيمس بارك".

واحتفظ سيتي بسجله خالياً من الهزائم على ستاد الاتحاد في 39 مباراة تواليا في مختلف المسابقات وتحديدا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022.

ولا يزال سيتي يحارب على ثلاث جبهات حيث يتخلف بفارق نقطة واحدة عن ارسنال وليفربول في الدوري المحلي، كما بلغ ربع نهائي دوري ابطال اوروبا حيث سيخوض مواجهة مرتقبة ضد ريال مدريد الاسباني الشهر المقبل.