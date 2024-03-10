ليفربول: اكتفى ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل 1-1 في قمة الجولة 28 من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليج"، الأحد بمعقل الريدز في الأنفيلد، وبالنظر إلى تفاصيل المباراة يمكن وصفها بـ"قمة الفرص الضائعة"، فقد أهدر نجوم الليفر العديد من الفرص المحققة، وخاصة لويس دياز لاعب ليفربول، كما أهدر دوكو لاعب مان سيتي فرصة حسم المواجهة لفريق "بيب غوارديولا".

أحداث المباراة شهدت افتتاح التسجيل بواسطة مدافع سيتي جون ستونز بعد تنفيذ موجه ومميز من جانب النجم البلجيكي كيفين دي بروينة لركلة ركنية في الدقيقة 23 من المباراة.

عودة الليفر

وعادل لليفربول في الشوط الثاني الأرجنتيني ماك أليستير من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وجاءت ركلة الجزاء على إثر تدخل الحارس البرازيلي إيدرسون على المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، ثم خروج إيدرسون مستبدلاً بسبب الإصابة 56، وفي الشوط الثاني شارك النجم المصري محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من الظهور في المباريات الأخيرة مع الريدز.

ولاتزال الصدارة في قبضة فريق آرسنال (64 نقطة) بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الذي يملك نفس الرصيد، في حين يتأخر سيتي (62 نقطة) بفارق نقطة واحدفي المركز الثالث، مما يعني أن آرسنال هو المستفيد الأول من هذا التعادل، كما أن الصراع الثلاثي سوف يستمر على الأرجح حتى المرحلة الأخيرة من البريميرليغ.

قرار جدلي أم ظالم؟

في الدقيقة 99 من المباراة تدخل لاعب السيتي دوكو بتهور واضح على ماك أليستر لاعب ليفربول، إلا أن حكم المباراة تجاهل هذا التدخل، ولم يحتسب ركلة جزاء، سوف يكون لها تأثيرها في تحديد هوية البطل الإنكليزي هذا الموسم، كما أنها ستكون محوراً للجدل في الصحافة البريطانية خلال الأيام القادمة.



