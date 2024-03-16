إيلاف من القاهرة: طموح السيتي في مواجهة كبرياء الريال، هل هو العنوان المناسب للقمة الأوروبية المرتقبة بين "البلو مون" و"الملكي"؟ قد يكون مناسباً أن نتحدث أكثر عن تفاصيل تحدياتها، فهي قمة تتأرجح بين الطموح الكروي للشيخ منصور بن زايد مالك مان سيتي، والذي جعل النادي واحداً من أكثر أندية العالم نجاحاً وبريقاً، وبين كبرباء وتاريخ الريال الذي يمثله فلورنتينو بيريز رئيس الناجي، و الذي لا يتنازل بسهولة عن دوري أبطال أروروبا تحديداً، فهو الواجهة التاريخية للريال، والبطولة الأكثر أهمية لجماهيره.

فودين وبيلينغهام

وكذلك فسوف تكون القمة الموعودة والتي تقام 9 نيسان (ابريل) المقبل في مدريد، ثم مباراة الرد في مانشستر بتاريخ 17 من نفس الشهر، بمثابة التحدي بين عنصرين من أفضل عناصر الكرة الإنكليزية والعالمية في الوقت الراهن، وهما جود بيلينغهام نجم الريال، وفيل فودين الأيقونة القادمة للسيتي، حيث يتجدد النقاش حولهما في انكلترا، مع سؤال يقول:"من هو أفضل لاعب انكليزي فقي الوقت الراهن فودين أم بيلينغهام؟"

بيب وكارليتو

يتفوق كارلو أنشيلوتي على غوارديولا في عدد الألقاب القارية لاعباً ومدرباً، وكما يقولون فإن دوري الأبطال هو "لعبة كارليتو"، وهو الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً لتاريخ بيب غوارديولا الذي يعد المدرب الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية، وهو يريد أن يهدم الفجوة بينه وبين أنشيلوتي في دروي الأبطال، خاصة أن الفائز منهما بقمة ربع النهائي سوف يواصل طريقه للمباراة النهائية بنسبة كبيرة.

ثورة ملكية جديدة بقيادة مبابي

بعد أن اقترب كليليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الإنضمام لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل في واحدة من أهم صفقات العملاق المدريدي في السنوات الأخيرة، فإن حقبة جديدة في تاريخ النادي الملكي سوف تبدأ، وهذه المرة تقوم الثورة الكروية المدريدية الجديدة على أقدام جيل شاب يقوده جود بلينغهام، وكيليان مبابي، وفينيسوس جونيور، وغيرهم من النجوم الذين ينتظرهم مستقبل يثير رعب المنافسين محلياً وقارياً.

سيتي يهدد تاريخ الملكي

وفي المقابل يواصل مانشستر سيتي بقيادة الفيلسوف الإسباني بيب غوارديولا طموحاته في الفوز بدوري الأبطال، والبريميرليغ، وكأس انكلترا من جديد ليكرر الثلاثية التاريخية التي عانقها الموسم الماضي، وبعيداً عن المعركة المباشرة بين الريال والسيتي في دوري الأبطال الأوروبي، ورغبة كل منهما في السيطرة على "الأميرة القارية"، فإن معركة كسر العظم القادمة في الكرة الأوروبية، والتي سيتابعها العالم، سوف تكون بين السيتي والريال، خاصة أنهما بداية من الموسم المقبل على وجه التحديد، سوف يصبحا الأكثر بريقاً، وقوة، وامتلاكاً لأفضل نجوم العالم.



مليار و 600 مليون يورو

وفقاً لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتبر ريال مدريد النادي صاحب أكبر دخل في كرة القدم الأوروبية خلال الموسم 2022 - 2320، حيث بلغ الدخل الناتج عن عدد مشجعي ريال مدريد إلى 841 مليون يورو، ويترك ريال مدريد خلفه بقية الفرق الأوروبية، بما في ذلك مانشستر سيتي الذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو.

الدخل المالي للريال والسيتي معاً يتجازو مليار و600 مليون يورو، وهما الأقوى مالياً وإدارياً في عالم كرة القدم في الوقت الراهن، كما أنهما الأكثر امتلاكاً للنجوم، حيث تتجاوزالقيمة السوقية لنجوم السيتي مليار يورو، وكذلك ريال مدريد بالقيمة ذاتها.

الريال 14 – سيتي 1 ولكن!

على الرغم من أن التاريخ وكذلك الحاضر يشهدان بأن دوري أبطال أوروبا بطولة مدريدية خالصة، خاصة أن الريال فاز بلقبها 14 مرة (رقم قياسي)، إلا أن مان سيتي في الوقت الراهن هو الخطر الأكبر على طموح الملكي في البقاء متربعاً على القمة القارية، وقد تمكن السيتي من الفوز باللقب القاري الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، وتطمح إدارته إلى صنع تاريخ لمنافسة الريال، وعلى الرغم من أنها مهمة شاقة وتحتاج لسنوات طويلة، إلا أن فلورنتينو بيريز يتحسب لذلك جيداً، ويقوم بدعم الفريق بعناصر هي الأفضل عالمياً، وعلى رأسهم مبابي وبيلينغهام.