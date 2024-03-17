فرايبورغ (ألمانيا) : خطا باير ليفركوزن خطوة إضافية نحو إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب عودته بفوز ثمين على حساب مضيفه فرايبورغ 3 - 2 ضمن المرحلة السادسة والعشرين الأحد.

وسجّل أهداف ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز (2) والتشيكي ادام هلوسيك (40) ومواطنه باتريك شيك (53)، فيما سجّل هدفي فرايبورغ الياباني ريتسو دوان (10) ويانيك كيتل (79).

ألونسو "كلمة السر"

وواصل ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري بقيادة المدرب الشاب تشابي ألونسو، وهو المدرب الأفضل في العالم حالياً من بين الوجوه الواعدة في "مهنة العقول" ويكفي أن كبار أوروبا يفكرون جدياً في الحصول على خدماته لقيادة أنديتهم، وعلى رأسهم ليفربول خلفاً ليورغن كلوب، والبايرن لخلافة توماس توخيل.

أرقام قياسية

ليفركوزن بهذا الانتصار على فرايبورغ، يكون قد حقق فوزه السابع تواليا والـ22 هذا الموسم، حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 38 مباراة حتى الآن (33 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ70 نقطة ومحكماً قبضته على صدارة "بوندسليغا" حيث يتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة والذي اكتسح دارمشتات 5 - 2 السبت.

من جهته، يحتل فرايبورغ المركز التاسع برصيد 33 نقطة حيث لا يزال يصارع من أجل التأهل إلى إحدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

ومسيرة قارية ناجحة

وكان باير ليفركوزن نجح الخميس في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سبق أن احرز لقبها في موسم 1987 - 1988 بمسماها القديم "كأس الاتحاد الأوروبي". وأوقعت القرعة الفريق بمواجهة وست هام يونايتد الإنكليزي.

وحقّق الضيوف بداية قوية بهدف مبكر عن طريق فيرتز بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، وذلك بتسديدة خاطفة رائعة، محرزاً هدفه الثامن هذا الموسم.

وبخلاف مجريات المباراة، نجح فرايبورغ الذي أقصيَ من يوروبا ليغ بخسارة قاسية في لقاء الإياب أمام وست هام 0 5، في إدراك التعادل عن طريق المهاجم الياباني ريتسو دوان إثر جملة تمريرات مع لوكاس هولر قبل أن يطلق تسديدة منخفضة داخل المرمى (10).

زمام المبادرة يعود

ولم ينتظر ليفركوزن طويلا لاستعادة زمام المبادرة، وقبل نهاية الشوط الأول سجّل هلوسيك في المرمى الفارغ بعد خطأ من حارس فرايبورغ نواه أتوبولو (40).

ووضع شيك نجم لقاء الإياب من ثمن نهائي يوروبا ليغ أمام قره باغ الاذربيجياني بعد أن سجّل هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع (3 - 2)، فريقه في مأمن بهدف ثالث من خلال إنهاء رائع إثر هجمة مرتدة (53) وتمريرة عرضية من الهولندي جيريمي فرمبونغ.