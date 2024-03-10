برلين : اقترب باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني أكثر من حلم التتويج بباكورة ألقابه بفوزه على ضيفه فولفسبورغ المنقوص بهدفين نظيفين الأحد في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

وسجل النيجيري نايثن تيلا (37) وفلوريان فيرتس (86) الهدفين.

وواصل باير ليفركوزن مشواره الرائع في الدوري محققا فوزه السادس تواليا والـ21 هذا الموسم حيث لم يخسر في مختلف المسابقات في 35 مباراة حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات) معززا رصيده بـ67 نقطة ومحكماً قبضته على صدارة "بوندسليغا" حيث أعاد الفارق الى 10 نقاط بينه وبين بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام الـ11 الأخيرة والذي اكتسح ماينتس 8 - 1 السبت.

وجاء الفوز المهم قبل مواجهة حاسمة مع الضيف قره باغ الأذربيجاني الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عقب تعادلهما المفاجئ 2 - 2 ذهاباً.

في المقابل تجمّد رصيد فولفسبورغ عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.