برلين : ابتعد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط عن وصيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بفوزه على مضيفه كولن المنقوص عددياً الأحد 2 - 0، وذلك في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وسجل الهولندي جيريمي فريمبونغ (37) والإسباني أليخاندرو غريمالدو (73) هدفي ليفركوزن الذي حقق انتصاره الخامس توالياً في مختلف المسابقات ويقترب من احراز لقبه الاول في "بوندسليغا" قبل 10 مراحل من النهاية.

وشهدت المباراة في الدقيقة 14 طرد مهاجم كولن الشاب يان تيلمان (21 عاما) اثر تدخل خشن على السويسري غرانيت تشاكا بعدما الحكم بـ "في ايه آر" لاشهار البطاقة الحمراء.

ورفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط في المركز الاول إلى 64 بفارق 10 نقاط عن وصيفه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ 11 الماضية الذي سقط في فخ التعادل أمام فرايبورغ 2 - 2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبفارق 14 نقطة عن شتوتغارت الثالث الذي فاز بصعوبة على مضيفه فولفسبورغ 3 2 السبت.

تحطيم أرقام العملاق البافاري

كما عزز ليفركوزن سلسلة من 34 مباراة في مختلف المسابقات من دون خسارة هذا الموسم (30 فوزاً و4 تعادلات)، علماً أنه بفوزه على ماينتس 2 - 1 في المرحلة الماضية حطم الرقم القياسي الألماني الذي حققه هانزي فليك مع بايرن ميونيخ في 2019 و2020.

وتحضّر رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو بأفضل طريقة لمواجهة قره باخ الأذربيجاني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد اربعة أيام، في حين استمر غياب أفضل هداف في صفوفه النيجيري فيكتور بونيفايس للاصابة (10 أهداف في 16 مباراة).

في المقابل، تجمد رصيد كولن الذي يحاول تفادي الهبوط، عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، علما انه لم يفز في مبارياته الأربع الأخيرة (هزيمتان وتعادلان)، واكتفى بفوز واحد في آخر 11 مباراة.