برلين: اقترب المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس من العودة إلى فريقه باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعافيه من إصابة في العضلة الداخلية لفخذه، وذلك وفق ما أعلن مدربه الإسباني شابي ألونسو الجمعة.

وتعرض بونيفايس للإصابة خلال تحضيراته مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في ساحل العاج بين 13 كانون الثاني (يناير) و11 شباط (فبراير) ووصلت فيها نيجيريا إلى النهائي قبل الخسارة أمام البلد المضيف 1 2.

وكان من المفترض أن يعود بونيفايس إلى الملاعب في نيسان (أبريل)، لكن ألونسو قال إن ابن الـ23 عاماً قد يكون جاهزاً للعب ضد هوفنهايم في مباراة الدوري المقررة في 30 آذار (مارس).

وقال الإسباني الذي يتصدر فريقه الدوري بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ وبلغ الخميس ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" ووصل إلى نصف نهائي الكأس المحلية، في مشوار خاض خلاله حتى الآن 37 مباراة من دون هزيمة ضمن جميع المسابقات، إن بونيفايس "ليس جاهزاً بعد، لكن هناك نافذة دولية (مباريات المنتخبات) الأسبوع المقبل وسنستفيد من هذا الوقت للسير خطوة معه إلى الأمام".

وحدّد "قد يكون ذلك (يلعب) ضد هوفنهايم إذا سارت الأمور على ما يرام، لكن دعونا ننتظر لمعرفة ما سيحصل"، مضيفاً "علينا التحلّي بمزيد من الصبر لكنه قريب من العودة إلى أرض الملعب".

وبعد انتقاله من سان جيلواز البلجيكي الصيف المنصرم، قدّم بونيفايس بداية رائعة مع ليفركوزن بتسجيله 16 هدفاً مع 8 تمريرات حاسمة في 23 مباراة خاضها في كافة المسابقات.