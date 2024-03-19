هونغ كونغ : سيسترد المشجعون الذين اشتروا تذاكر لمشاهدة نجم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم وفريق انتر ميامي الاميركي ليونيل ميسي في هونغ كونغ، قبل ان يبقى الاخير على دكة البدلاء دون المشاركة في المباراة الودية، 50 في المئة من قيمة التذاكر، شرط ان يتعهدوا بعدم اتخاذ اي اجراء قانوني.

وأثار النجم الأرجنتيني وفريقه إنتر ميامي غضب الجماهير عندما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة أمام منتخب نجوم دوري هونغ كونغ في الرابع من شباط/فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون الذين دفعوا ما يصل إلى 570 يورو لرؤية ميسي، "عوِّضونا!"، وأشاروا بإبهام يدهم إلى الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.

ولاحقا، أكد ميسي أن غيابه عن المباراة لم يكن تجاهلا بل بسبب الإصابة. ورفض ميسي في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، الأحاديث التي تقول إن عدم مشاركته في المباراة كان "لأسباب سياسية"، وقال إنه لو كان الأمر كذلك، "لما كنت سأسافر" إلى هونغ كونغ في المقام الأول.

وعرضت شركة تاتلر آسيا المنظمة الاثنين إعادة الاموال بنسبة 50 في المئة "للمشجعين الذين اشتروا التذاكر عبر القنوات الرسمية للمباراة".

وأوضحت الشركة انّ الراغبين في استعادة اموالهم عليهم ان يوافقوا على الشروط التي تنص على "عدم اتخاذ اجراءات قانونية أمام أي محكمة قانونية أو هيئة قضائية (أو) سلطة تنظيمية".

وفي ظل الانتقادات التي طالتها بسبب ما وُصف بالفشل الذريع، سحبت شركة تاتلر طلبها للحصول على منحة من حكومة هونغ كونغ بقيمة 16 مليون دولار لتمويل الحدث في اليوم التالي للمباراة.