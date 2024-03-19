إيلاف من القاهرة: فتح النجم البرتغالي المعتزل لويس فيجو أحد نجوم ريال مدريد سابقاً الكثير من الملفات في حوار أجرته معه صحيفة "ماركا" المدريدية، وتحدث عن ذهاب أشهر النجوم للدوري السعودي، ورؤيته لمنافسات يورو 2024.

وحينما تلقى لويس فيجو سؤالاً يقول :"ماذا لو عرض عليك الانتقال للدوري السعودي خلال وجودك في الملاعب.. هل كنت ستوافق؟

فأجاب: "لقد جاءتني الفرصة من قبل فعلياً، لكن في نهاية المطاف لم تتم الأمور بسبب مسار الحياة، وليس لأي سبب آخر، يعتمد ذلك على التوقيت والحاجة والمشروع، هذا القرار يعتمد على عدة أمور، لا أعلم لماذا ينتقدون من ذهبوا إلى هناك، أنا لا أنتقد الذين ذهبوا إلى السعودية، لأن كل شخص مسؤول عن حياته ومسيرته، ويستطيع أن يفعل ما يشاء".

يذكر أن فيجو تحدث عن أنه كان قريباً من الدوري السعودي، لأنه كاد أن يلتحق بفريق اتحاد جدة في عام 2007، ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وعن الدوري السعودي وتطوره قال فيجو : "إنه دوري يستثمر الكثير من المال لكي يتطور، ولذلك يفعلون كل شئ من أجل التعاقد مع لاعبين كبار ومهمين، ثم هناك مسألة التكيف، وهذه مسألة شخصية لكل فرد، أحترم جميع الذين ذهبوا للدوري السعودي بكل تأكيد".

البرتغال ورونالدو "الوحش"

وتحدث فيجو برؤيته الكروية الخاصة عن منافسات يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل، فأكد أن منتخب البرتغال بقيادة "الوحش" رونالدو على حد تعبيره سوف يكون منافساً قوياً على اللقب، كما رشح مع البرتغال منتخبات تملك حظوظاً كبيرة هي الأخرى، مثل انجلترا وفرنسا، وكذلك ألمانيا واسبانيا باعتبارهما من القوى التقليدية المرشحة دائماً للمنافسة على البطولات.