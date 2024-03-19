بغداد: خاض المنتخبُ الوطنيّ العراقي، في البصرة الثلاثاء وحدةً تدريبيةً مسائيةً مكتملاً الصُفوفِ قبل مواجهة الفلبين، بعد التحاقِ جميع اللاعبين المُحترفين.

وشارك في التدريبات 27 لاعباً هم كل من: جلال حسن ، أحمد باسل ، محمد صالح ، سعد ناطق ، فرانس ضياء، ريبين سولاقا ، مناف يونس ، زيد تحسين ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، ضرغام إسماعيل ، صفاء هادي ، زيدان إقبال ، عبد الرزاق قاسم ، لؤي العاني ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، منتظر ماجد ، يوسف الأمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، مهند علي ، أحمد ياسين. "

التدريباتُ رافقتها أمطار متفرقة شهدتها اليوم محافظةُ البصرة منذ ساعاتِ الصباح الأولى، و حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و النائبان الأول و الثاني علي جبار و يونس محمود، و الأعضاء أحمد الموسوي و فراس بحر العلوم و الأمين العامّ محمد فرحان، مقدمين الدعم و الإسناد لمنتخب "أسود الرافدين" قبل مواجهةِ منتخب الفلبين ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 و كأس آسيا 2027" .

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد الأربعاء المؤتمرُ الصحفيّ الخاص بمواجهةِ منتخب الفلبين، ومن المنتظر أن يكون مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي في الساعةِ الرابعة و النصف عصراً 16:30 في قاعةِ المؤتمرات الخاصة بفندق مناوي باشا في البصرة، وسيكون إلى جانبه لاعب المنتخب الوطنيّ مهند علي.

ويسبق المؤتمر الصحفيّ المؤتمر الفنيّ لغرض تحديد الجوانب التنسيقيّة (اللوجستية ، الأمنية ، الطبية ، الإعلامية ) المتعلقة بمباراةِ العراق والفلبين التي سيحتضنها ملعبُ البصرة الدولي الخميس في الساعة العاشرة مساءً 22:00 بتوقيت بغداد.





