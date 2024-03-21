الدوحة : ابتعد المنتخب القطري في صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث تواليا وكان على حساب نظيره الكويتي 3–0 الخميس في الدوحة في الجولة الثالثة.

ويدين المنتخب القطري بطل النسختين الأخيرتين من كأس آسيا 2019 و2023 بالفوز الى نجمه اكرم عفيف الذي سجل هدفين (47 و67) وكان وراء الهدف الثالث الذي سجله البديل أحمد الراوي (51).

ورفع "العنابي" رصيده الى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الكويتي عند النقطة الثالثة وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطة خلف الهند التي تعادلت مع أفغانستان سلبا.

وتتجدد مواجهة المنتخبين القطري والكويتي الثلاثاء في الكويت، فيما تحل افغانستان التي كسبت نقطتها الاولى في التصفيات ضيفة على الهند في اليوم ذاته.

ولم يقو اصحاب الارض على فك شيفرة الدفاع الكويتي في الشوط الاول، لكنهم انتفضوا في الشوط الثاني وافتتحوا النتيجة مبكرا عبر عفيف الذي وصلته عرضية محمد وعد ووضعها في الشباك (47).

واضاف البديل الراوي الهدف الثاني بعدما وصلته تمريرة عفيف داخل المنقطة، سددها زاحفة سكنت الشباك (51).