إيلاف من بيروت: توج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية، السبت، بعد فوزه على منتخب الأردن 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل بالدوحة.

وسجل أهداف منتخب قطر أكرم عفيف من 3 ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل للأردن يزن النعيمات.

وبذلك تحصل قطر بطلة كأس آسيا على 5 ملايين دولار، بينما يحصل منتخب الأردن على 3 ملايين دولار.

وفازت قطر باللقب للمرة الأولى في عام 2019، لتسجل بهذا الفوز اللقب الثاني على التوالي.

وكان الأردن قد حقق مفاجأة كبيرة بفوزه في نصف النهائي على كوريا الجنوبية 2-0، الثلاثاء، بينما تأهلت قطر إلى النهائي بفوزها على إيران 3-2، الأربعاء.