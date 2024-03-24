دالاس (الولايات المتحدة) : تأهلت كندا وكوستاريكا الى كوبا أميركا، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، بعد خروجهما منتصرتين من ملحق كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوزهما السبت على ترينيداد وتوباغو 2 - 0 والهندوراس 3 - 1 توالياً.

وكما كانت الحال في عام 2016 حين استضافت الولايات المتحدة النسخة الاحتفالية بمرور 100 عام على انطلاق البطولة القارية، تم رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الثامنة والأربعين الى 16، حيث انضم ستة أعضاء من الكونكاكاف الى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية "كونميبول".

المكسيك وجامايكا وبنما

والى جانب الدولة المنظمة، ضمنت المكسيك وجامايكا وبنما تواجدها في البطولة عن الكونكاكاف، فيما تنافست كندا مع ترينيداد وتوباغو وكوستاريكا مع هندوراس على البطاقتين المتبقيتين في مباراتي ملحق أقيمتا السبت في تكساس.

في المباراة الأولى على ملعب "تويوتا ستاديوم" في فريسكو، انتظرت كندا التي خاضت نهائيات مونديال قطر 2022 في أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 1986، حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل أمام ترينيداد وتوباغو عبر كايل لارين بعد تمريرة من إيكيه أوغبو.

ثم انتظرت حتى الوقت بدل الضائع لتحسم النتيجة نهائياً بفضل البديل جايكوب شالفبورغ بعد تمريرة من جوناثان ديفيد.

كوبا أميركا تعني الكثير لنا

وقال لارين إن التأهل الى كوبا أميركا "يعني الكثير لنا كفريق. أنا سعيد بالتسجيل والتأهل الى كوبا أميركا المقررة بين 20 تموز (يونيو) و14 تموز (يوليو) وحيث يلعب ورفاقه ضمن المجموعة الأولى ضد الأرجنتين بطلة العالم والبيرو وتشيلي.

وفي المباراة الثانية، لم تكن بداية كوستاريكا على الملعب ذاته مثالية أمام الهندوراس، إذ وجدت نفسها متخلفة في الدقيقة 10 بهدف لمايكل تشيرينوس، لكن سرعان ما ردت عبر أورلاندو غالو (12)، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول قبل أن تضرب في مستهل الثاني بهدف وارن مادريغال (56) ثم بالثالث عبر جيفرسون برينيس (62).