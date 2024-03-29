برشلونة : يخوض ريال مدريد المتصدر اختباراً صعباً أمام ضيفه أتلتيك بلباو الرابع، الأحد في المرحلة 30 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، في سعيه للحفاظ على فارق النقاط الثماني عن وصيفه وغريمه برشلونة حامل اللقب الذي يستقبل لاس بالماس الجريح السبت.

يتحكّم فريق القلعة البيضاء بصدارة الليغا بقبضة من حديد، إذ لم يخسر سوى مرّة يتيمة في أيلول (سبتمبر) الماضي على أرض جاره أتلتيكو مدريد 1 - 3، فبات مرشحاً قوياً لاستعادة اللقب من بلوغرانا.

لكن خصمه المقبل بلباو، صاحب ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد ريال، يسعى بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علماً انه بلغ نهائي مسابقة الكأس المحلية وسيخوضه الأسبوع المقبل أمام ريال مايوركا في إشبيلية.

بعد فوزه في آخر مبارتين، يبتعد الفريق الباسكي بفارق نقطة يتيمة عن أتلتيكو مدريد الخامس الذي خسر مرّتين ويختتم المرحلة الإثنين على أرض فياريال التاسع.

البارسا يستعيد عافيته

في المقابل، استعاد برشلونة عافيته في المراحل الأخيرة ولم يخسر في عشر مباريات، ما سمح له باحتلال مركز الوصيف مستفيداً من الهبوط في نتائج جيرونا مفاجأة الموسم الذي بات ثالثاً بفارق نقطتين عن فريق المدرب تشافي هرنانديس الذي تحسّنت نتائجه بعد إعلان الأخير انه سيترك مقعده الساخن في نهاية الموسم.

حذّر تشافي قبل فترة التوقف الدولية "جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم ووصلوا إلى أعلى مستوياتهم".

تابع بعد فوز فريقه اللافت على أرض أتلتيكو مدريد 3- 0 "وصلنا إلى أفضل لحظة لنا في الموسم، انها لحظة الحلم.. فارق النقاط الثماني كبير (لكن) لدينا مواجهة مباشرة معهم (ريال مدريد) وسنحاول القيام بذلك".

ويعوّل الفريق الكاتالوني الذي تنتظره موقعة نارية على أرض باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 نيسان (أبريل) المقبل، على الفورمة الجيدة لجناحه المغربي الأصل لامين جمال (16 عاماً) الذي لعب دوراً هاماً في التعادل الممتع لمنتخب إسبانيا مع البرازيل في مباراة ودية.

أنشيلوتي "متفائل"

في المقابل، اقترب ريال مدريد من استعادة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو الذي تعافى من الاصابة، لكن من غير المرجح مشاركته أمام بلباو.

يتوقع عودة نجم وسطه اليافع الإنكليزي جود بيلينغهام بعد انتهاء ايقافه مبارتين، رغم مواجهته مع زميله في الوسط الأوروغوياني فيدريركو فالفيردي مخاوف حيال اللياقة البدنية خلال فترة التوقف الدولية.

ورغم الإصابات المتلاحقة هذا الموسم، بقي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي متفائلاً حيال تتويج فريقه هذا الموسم الذي يحارب فيه أيضاً على جبهة بطولته المحبّبة دوري أبطال أوروبا المتوّج بلقبها 14 مرة قياسية ويستعد لمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ربع النهائي.

وقال الإيطالي "أنا متفائل ونحن أفضل من أي وقت مضى"، مضيفاً قبل الفوز الأخير على أوساسونا 4 2 "يجب أن نكون متحمّسين للمباريات المقبلة، يجب أن نكون سعداء، راضين ومفعمين بالأمل".

ورغم ابتعاده ست نقاط عن بلباو الرابع، يريد جيرونا التمسّك بمركزه الثالث عندما يستضيف ريال بيتيس السابع الأحد قبل زيارة صعبة إلى أرض أتلتيكو مدريد.