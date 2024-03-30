دبي: فاز الجواد "لوريل ريفر" العائد لمزرعة جودمونت بـ( السعودية ) بلقب الشوط الرئيسي في أمسية كأس دبي العالمي 2024، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي أقيم مساء اليوم السبت على مضمار "ميدان".

و نجح الجواد ""لوريل ريفر" البالغ من العمر 6 سنوات بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، في حصد لقب كأس دبي العالمي في نسخته الثامنة والعشرين للخيول المهجنة الأصيلة، من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، وشارك فيه 12 من نخبة خيول السباق في العالم.

فرض تفوقه من البداية

وفرض " لوريل ريفر " تفوقه منذ بداية السباق، وقطع مسافته في زمن قدره2:02:31 دقيقة، بفارق 8 أطوال ونصف كاملة، عن أقرب منافسيه، وحصل على جائزة المركز الأول وقدرها 6.96 مليون دولار.

وحل الجواد "أوشبا تيسورو" من (اليابان) بطل النسخة الماضية من كأس دبي العالمي 2023، المملوك لشركة ريوتوكوجي كنجي القابضة، بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي وقيادة الفارس يوجا كوادا، في المركز الثاني، ليحصل على جائزة مالية قدرها 2.4 مليون دولار.

الثالث "سعودي"

وجاء في المركز الثالث من السعودية الجواد "سنيور بوسكادور" بطل كأس السعودية والمملوك لشرف الحريري وجو بيكوك، بإشراف تود فينشر وقيادة جونيور ألفارادو، ليحصد 1.2 مليون دولار.