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دبي: كسر الجواد السعودي "كونتري غرامر" الاحتكار الاماراتي لكأس دبي العالمي بعد فوزه السبت في مضمار ميدان بلقب النسخة السادسة والعشرين التي بلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار .

وكرر "كونتري غرامر" الذي حصل على جائزة المركز الأول البالغة 6.960 مليون دولار من اصل 12 مليون مخصصة للسباق الرئيس، انجاز مواطنه "آروغيت" في 2017.

كما ان الانجاز هو الثاني في ظرف شهرين للجواد البالغ 5 سنوات، بعدما حل وصيفا لكأس السعودية التي أقيمت في شباط/فبراير الماضي وتعد الأغلى في العالم بجوائزها البالغة 35.1 مليون دولار منها 20 مليوناً للسباق الرئيس.

وكانت الخيول الاماراتية صاحبة الرقم القياسي برصيد 13 لقبا احرزت اخر 3 نسخ، لتتفوق على الامريكية صاحبة 8 القاب.

وفي حين كانت الانظار تتجه الى خيول الدولتين، ولاسيما "لايف إز غود" افضل جواد في الولايات المتحدة والفائز بسباق كأس بيغاسوس العالمي على مضمار غالف ستريم بارك في فلوريدا، فاجأ"كونتري غرامر" الجميع بالوصول الى خط النهاية في المركز الاول.

وقطع "كونتري غرامر" باشراف المدرب بوب بافرت وقيادة الفارس الايطالي فرانكي ديتوري مسافة السباق البالغة 2000 م على الارض الرملية بزمن 2:04:79 دقيقة، متفوقا على الاميركي"هوت رود شارلي" والياباني "شوا ويزارد".

وحل "لايف إز غود" رابعا، وكان "هايبوثيتيكال" اول الخيول الاماراتية وحل سابعا.

وبدا ديتوري سعيدا وهو يحتفل بعد نهاية السباق بعدما عادل رقم الفارس الاميركي جيري بيلي بالفوز بالشوط الرئيس 4 مرات.

زيدان

من جهته، قال السعودي عمرو زيدان أحد ملاك الجواد الفائز "لم اتوقع الفوز رغم علمي بقوة الحصان، لكنني استشعرت بوجود الخطر بالنظر الى ان السباق يضم كوكبة من أقوى خيول العالم".

وتابع "لا شيء يضاهي طعم الانتصار الكبير، انه فوز عظيم ويمثل إضافة كبيرة لتاريخنا مع عالم الفروسية".

وكان لليابان حضور مميز بحصدها خمسة أشواط من الثمانية الاخرى، حيث فاز "باثرات ليون" بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، مليون دولار)، و"ستاي فولش" بكأس دبي الذهبي(3200 م عشبي، مليون دولار)، و"كراون برايد" بدربي الامارات (1900م رملي،مليون دولار)، و"شهريار" بدبي شيما كلاسيك (2410 امتار عشبي،6 ملايين دولار)

وأهدى "بانثالاسا" اليابان الفوز الخامس لكن مناصفة بعدما عبر خط النهاية لسباق دبي تيرف(1200 م عشبي، 5 ملايين دولار) بالتوازي مع الجواد الاماراتي حامل اللقب"لورد نورث"،حيث احتاج المنظمون الى نحو 15 دقيقة قبل اعلان النتيجة النهائية.

وصعد مالكا وفارسا الجوادين الفائزين الى منصة التتويج للمرة الثانية في تاريخ السباق الاماراتي بعد عام 2004.

وفي بقية الاشواط فاز الحصان الاماراتي" سويتزرلاند " بسباق دبي غولدن شاهين(1900 م رملي، 2 مليون دولار)والقطري "فرست كلاس" بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار)،والايرلندي" ايه كيس أوف يو" بالقوز للسرعة(1200م عشبي،1.5 مليون دولار)