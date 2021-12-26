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إيلاف من دبي: أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية في حديث إعلامي، أنه وبتوجيهات ومتابعة متواصلة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، يجري العمل من قبل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة لتنفيذ عملية التحول الرقمي للخدمات والمعاملات.

الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية: تطبيق "الشارقة الرقمية" الجديد يعزز من جودة الحياة في الإمارة عبر توفيره مجموعة حيوية من الخدمات للمواطنين والمقيمين بمنصة موحدة.#الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة@sharjahdigital pic.twitter.com/ndSfeTjTKt — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) November 24, 2021

وأكد أن رفعة الإنسان ورفاهيته هي المحرك الأساس لمسيرة إمارة الشارقة وهي ذات المحرك لمشروع الشارقة الرقمية مبيناً أن جودة الحياة اليوم تُقاس بمدى سهولة تحقيق المصالح الشخصية والعامة، وبالكيفية التي يقضي بها الأفراد والعائلات أوقاتهم وتمكينهم من الاستفادة مما تقدمه الإمارة من خيارات يومية متنوعة عالية الجودة، كاشفاً أن خطة المكتب تتجه نحو تأسيس مستقبل الخدمات الرقمية في الشارقة ليكون على بعد لمسة واحدة لأجهزة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية والحواسيب.

وأضاف أن الشارقة تُعتبَر واحدة من أكثر المدن العربية استقطاباً للعائلات والطلاب لما توفره الإمارة من مميزات العيش والسكن والاستثمار والترفيه والتعليم والمعرفة ولما يوفره المناخ الآمن لدولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد وما نسعى إليه هو تعزيز هذه البيئة وهذه التنافسية من خلال توفير حلول ذكية وعملية لكافة المواطنين والمقيمين والسياح في إمارة الشارقة.

دمج القطاع الخاص

وحول أهمية دمج القطاع الخاص في مجتمع الإمارة الرقمي، وعلى وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للجمهور، قال أن قطاع الخدمات له خصوصية ومتطلبات أكثر من أي قطاع آخر، لكونه يعمل وفق آليات دقيقة لتصميم خدمات تلتقي مع رغبات الجمهور وتناسب احتياجاتهم.

وهذا يتطلب وجوده ضمن منصة موحدة تتيح لصنّاع القرار في القطاع الخاص وضع خطط منهجية لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وما تحدثه من تغيير على احتياجات الجمهور.

عامل الثقة

وشدد على أن الثقة بين الجمهور ومزودي الخدمات باتت تشكّل عاملاً حاسماً للنجاح والتميّز، وأن وجود الشركات والمؤسسات الخاصة على تطبيق الشارقة الرقمية تعزّز ثقة الجمهور بها وترفع من مستوى شعوره بالأمن والطمأنينة أثناء معاملاته المالية معها.

ودعا كل الهيئات والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها بما فيها المؤسسات التنموية والمجتمعية غير الربحية، وتلك العاملة في مجالات الثقافة والفنون والمواهب بأشكالها المختلفة للانضمام إلى "تطبيق الشارقة الرقمية" لتعزيز المجتمع الرقمي في الإمارة وتوحيد منصات الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن المساهمة في مسيرة التحول الرقمي في الإمارة هي مساهمة كبيرة في تحقيق غاياتها التنموية والحضارية التي تُعتبر واجباً وطنياً على الجميع.

منجزات

وأشار إلى أن المكتب يستثمر في المنجزات المحلية والعالمية التي حققتها الإمارة كعاصمةً للثقافة والسياحة والكتاب ومدينة صديقة للطفل وكبار السن وحاضنة وراعية لجميع الفئات وبيئة داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة وصقل المواهب من خلال الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الذي تحققه التنافسية الإيجابية، وتطوير آليات تقديمها للجمهور.

وأكد الشيخ سعود القاسمي، أن البنية الرقمية المتطورة باتت تُشكّل فرقاً أساسياً في خيارات رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن مدن لممارسة أعمالهم وبدء مشاريعهم.

وذلك في ظل ما أتاحته التقنيات من يسر في تسيير الأعمال ومن سهولة الوصول للأسواق والمستهلكين والعملاء محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أن التناغم بين منجزات التحول الرقمي ومسيرة التنمية الاجتماعية والمكانة الثقافية والعلمية للإمارة التي باتت تشكّل مركزاً تنموياً عالمياً.. يؤسس لمستقبل تنافسي على الصعد كافة.

الميزات وطرق الاستخدام

يشار إلى أن مميزات المنصة وتطبيق الشارقة الرقمية تتيح استخدام مختلف الخدمات من مختلف الجهات بعملية تسجيل دخول واحدة عن طريق الهوية الرقمية حيث تقدم 41 خدمة من 11 جهة مختلفة في مكان واحد للمرحلة الحالية.

وتوجد 6 طرق دفع مختلفة: حساب تحصيل + بطاقة الائتمان + الحساب المصرفي + Apple Pay + Google Pay+ Samsung Pay.

أما القطاعات التي تم إدراج خدماتها على منصة وتطبيق الشارقة الرقمية فهي الأعمال والمواصلات وخدمات المرافق والعقارات والأمن وتستهدف الخدمات كلاً من المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين.

الجدير ذكره، أن دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية وبلدية مدينة الشارقة وشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الشؤون الإسلامية وهيئة مطار الشارقة الدولي والمركز الوطني للأرصاد و'اتصالات" /مؤسسة الإمارات للاتصالات، هم من أهم الشركاء الحاليين في تقديم الخدمات الرقمية من القطاعين العام والخاص.

خدمات يومية

ومن الخدمات اليومية التي سيستفيد منها الأفراد على منصة وتطبيق "الشارقة الرقمية" وحجز مركبة أجرة وتتبع الرحلات والمفقودات وشكاوى الطرق ودفع رسوم المواقف العامة ومخالفات هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وفواتير الكهرباء والمياه والغاز في الشارقة ومواقيت الصلاة وتقديم بلاغات العنف والإساءة الأسرية وأحوال الطقس ودفع فواتير اتصالات.

خدمات موجهة

أما الخدمات الموجهة إلى قطاعي الأعمال والعقارات على منصة وتطبيق الشارقة الرقمية فهي تسجيل مستثمر جديد وحجز اسم تجاري والبحث عن رخصة تجارية وتجديد حجز اسم تجاري وتقدير رسوم رخصة وخدمات الأراضي والمباني والأملاك وطلب دليل لقطعة الأرض /اعرف موقعك/ وطلب إصدار شهادة إفادة بالأراضي الممنوحة وخارطة زوايا وأقطار وبيان التخطيط العمراني.

خطة عمل

هذا وأكد مدير مكتب الشارقة الرقمية أن المكتب يعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ووفقاً لخطة زمنية ومهنية عالية ستُنفذ على مراحل بهدف جمع كافة الخدمات الحكومية وضمها لتطبيق الشارقة الرقمية لتكون المظلة الإلكترونية الموحدة لكافة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن المكتب وضع خطةً لضم العديد من الخدمات للسكان والسياح والمستثمرين بصفته ركناً أساسياً في تطور البنية الرقمية للإمارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير آليات التواصل معه. وقال: مكتب الشارقة الرقمية على استعداد دائم لتسهيل عمليات التحول وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاحها، مبيناً أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها الهيئات والمؤسسات من أجل ترسيخ ثقافة العمل الرقمي لدى كوادرها الوظيفية وتبني الحلول الذكية التي تتناسب مع غايات كل جهة وتنسجم مع التوجهات العامة للإمارة في الوقت ذاته.