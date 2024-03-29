دبي : يطمح الجواد الياباني "أوشبا تيسورو" الى الاحتفاظ بلقبه بطلا لكأس دبي العالمية للخيول عندما تنطلق السبت النسخة الثامنة والعشرون من السباق الاماراتي الذي يُعدّ ضمن الأغلى في العالم وتبلغ قيمة جوائزه 30.5 مليون دولار، منها 12 مليوناً مخصّصة للسباق الرئيسي.

ونال "أوشبا تيسورو" بقيادة الفارس يوغا كاوادا واشراف المدرب نوبورو تاكاغي اللقب في النسخة الماضية، ليصبح ثاني جواد ياباني يتوج بعد "فيكتوريا بيزا" عام 2011، بعدما قطع مسافة السباق البالغة 2000 م على الأرض الرملية بزمن 2:03.25 دقيقتين.

السعودي"سنيور بوسكادور"

ولكن مهمة الجواد البالغ 7 سنوات لن تكون سهلة في مواجهة السعودي"سنيور بوسكادور" والذي سبق ان فاز عليه في شباط (فبراير)، عندما احرز الأخير كأس السعودية البالغة جوائزها 20 مليون دولار، لكن لمسافة 1800 م رملي.

"أوشبا تيسورو" الطامح لأن يصبح ثاني من يحتفظ بلقبه في كأس دبي العالمية بعد"ثاندر سنو" لفريق غودولفين الاماراتي والذي حقق انجازه عامي 2018 و2019، يواجه أيضاً تحدي مواطنيه "ديرما سوتوجيك" الفائز بشوط دربي الامارات (1900 م رملي) في النسخة الماضية، و"دورا ايريدي" و"ويلسون تيسورو".

كما يبرز الجواد الاميركي"نيوجيت" تحت قيادة الفارس الايطالي فرانكي ديتوري (53 عاماً) الطامح الى لقب قياسي خامس، وتجاوز رقم الفارس الاميركي جيري بيلي.

خيول الإمارات الأكثر تتويجاً

وتُعدّ خيول الامارات الاكثر فوزا بالشوط الرئيس للسباق الذي انطلق عام 1996، برصيد 13 لقبا مقابل 8 لأميركا، 2 لليابان والسعودية ولقب للبرازيل واستراليا.

لكن المشاركة الاماراتية في النسخة الحالية تقتصر على"كلابتون" للشيخ راشد بن حميد النعيمي، ويكمل الاميركي"كروبي" والثنائي السعودي"ديفندد" و"لوريل ريفر"، الليبي "ميليتاري لو" والكازاخستاني "كبير خان" قائمة الـ12 جواداً في السباق الرئيس.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباق الخيل المشرف على السباق "الخيول المشاركة في كأس دبي العالمية هي الأفضل حاليا في العالم، حيث طموحنا دائما استقطاب أقوى الخيول".