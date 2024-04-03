مدريد: أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، العقوبة الموقعة على نادي خيتافي، بعد واقعة العنصرية التي ارتكبتها جماهير الفريق ضد لاعب إشبيلية ماركوس أكونيا، حيث وصفته بـ"القرد".

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية الأربعاء، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الاسباني عاقبت نادي خيتافي بإغلاق جزئي لمدرجات ملعبه 3 مباريات في مسابقة الدوري "الليغا"، وبالإضافة إلى العقوبة هناك غرامة تبلغ قيمتها 27 ألف يورو.

وجاءت هذه العقوبة بسبب الإهانات العنصرية التي ارتكبتها جماهير النادي ضد الأرجنتيني ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية، خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي، حيث وصفته بالقرد، وهتفت "أنت قادم من عالم القرود".

ويتعين على النادي الاسباني وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات تدين أعمال العنف، العنصرية، وكراهية الأجانب، كما تدين عدم التسامح في كرة القدم، فضلا عن رسالة دعم للعب النظيف، بحسب ما أوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ماذا حدث؟

كانت جماهير خيتافي، قد قامت بإهانة ماركوس أكونيا لاعب فريق إشبيلية، الأمر الذي دفع حكم اللقاء ليقرر إيقاف المباراة لفترة على خلفية هذه الإهانات، بينما أعلن كيكي سانشيس فلوريس المدير الفني لفريق إشبيلية، تعرضه أيضا للشتائم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 68 مؤقتًا، بعدما قامت الجماهير بتوجيه عبارات عنصرية ضد النجم الأرجنتيني ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية، وقام الحكم المساعد بإبلاغ حكم الساحة، بأن بعض الجماهير قامت بتوجيه عبارات "قرد"، و"أنت قادم من عالم القرود"، صدرت من المدرجات ضد فريق إشبيلية، ليتم إيقاف المباراة، وقام الحكم إغليسياس فيلانويفا على الفور بإيقاف المباراة، والتحدث مع المدربين وقادة الفريقين، وبعد دقائق تم استئناف المباراة.