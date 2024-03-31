مدريد : رفض فريق إسباني من الدرجة الثالثة إنهاء مباراة السبت بعد مشاجرة بين حارس مرماه ومشجع للفريق المنافس متهم بتوجيه إهانات عنصرية إليه، وذلك بعد ساعات قليلة من إدانة نادي إشبيلية لإهانات مماثلة تجاه أحد لاعبيه ومدربه عقب مباراته ضد مضيفه خيتافي في المرحلة الثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاءت هذه الأحداث الجديدة بعد أيام قليلة فقط من المباراة الدولية الودية بين إسبانيا والبرازيل والتي تم تنظيمها الثلاثاء على وجه التحديد ردًا على الإهانات العنصرية التي يتعرض لها مهاجم ريال مدريد ونجم السيليساو فينيسيوس منذ انضمامه الى النادي الملكي عام 2018.

هل "فيني" مستفز؟

وبالنظر إلى كثرة وقائع العنصرية في الملاعب الاسبانية مؤخراً، يمكن القول إن هذه الآفة تنهش في سمعة الكرة الاسبانية، واسبانيا بأكملها، وتتسبب في تصدير صورة سيئة عن اسبانيا، كماى أن تكرار حوادث العنصرية قد يحمل دليل براءة فينيسيوس من تهمة الاستفزاز المستمر للجماهير، حيث كان البعض يؤكدون أن فينيسيوس على وجه التحديد يعاني من العنصرية بسبب تعمده استفزاز الجماهير، وكذلك ردة فعله التي لا تتسم بالعقلانية.

عنصرية الدرجة الثالثة

تعرض شيخ كان سار، حارس المرمى السنغالي لنادي رايو ماخاداهوندا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الى الطرد السبت في الدقيقة 84 من المباراة أمام سيستاو ريفر بعد مشاجرة مع أحد المشجعين خلف مرماه، مما دفع فريقه لمغادرة الملعب والحكام إلى إيقاف المباراة.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن العديد من مشجعي سيستاو ريفر قاموا بإهانة شيخ سار (23 عاما) بعد الهدف الثاني لفريقهم في الدقيقة 83 من المباراة.

أشبيلية يدين الإهانات

وفي وقت سابق السبت، أدان نادي إشبيلية أيضًا "الإهانات العنصرية والمعادية للأجانب" التي تعرض لها لاعبه الارجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراته في خيتافي حيث وصفه المشجعون بالـ"قرد" وفقًا لتقرير الحكم، ومدربه كيكي سانشيس فلوريس الذي أكد أنه عومل وكأنه "غجري".

وعلَّق فينيسيوس جونيور على حسابه في "إكس": "شاهدنا ثلاث حالات عنصرية حقيرة في إسبانيا في يوم السبت وحده".

وأضاف نجم السيليساو: "إلى سار وإلى رايو ماخاداهوندا، فلتُلهم شجاعتكم الآخرين، يجب التنديد بالعنصريين ولا يمكن مواصلة المباريات معهم في المدرجات".

مكانهم السجن

وتابع "لن نحقق النصر إلا عندما يغادر العنصريون الملاعب ليذهبوا مباشرة إلى السجن، المكان الذي يستحقونه".

وكثيرا ما يكون المهاجم البرازيلي ضحية للعنصرية في البطولة الإسبانية، بما في ذلك حادثة في فالنسيا عام 2023 والتي تسببت في موجة من السخط الدولي ودفعت السلطات إلى الاعتراف بأن البلاد لديها "مشكلة" مع التمييز العنصري.

"شنيع"

وكتب رايو ماخاداهوندا على حسابه في "إكس": "فريقنا لن يستأنف المباراة بعد أن تعرض لاعبنا لإهانات عنصرية غير مقبولة".

من جهته، أعرب قائد الفريق خورخي كاسادو عن أسفه في حسابه على "إنستغرام" قائلا "ما حدث اليوم مخز جدا. جزء من الملعب يطلق إهانات عنصرية ضد زميلنا الشيخ سار، بسبب لون بشرته".

وأضاف: "يا له من عار، يبدو من الجنون أننا وصلنا إلى عام 2024 ولدينا أغبياء بلا عقول في الملاعب يتصرفون بشكل مسعور.. كلنا شيخ، لا للعنصرية".

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن إحدى هيئاته ستقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد الحادث.

وأوضح في بيان "توقفت المباراة بعد مشاجرة بين الجماهير (...) وشيخ سار (...) الذي أعلن أنه تعرض لإهانات عنصرية دون أي يتمكن أي عضو من أعضاء التحكيم، أخذا في الاعتبار من موقعهم على أرضية الملعب، من سماعهم".

وأضاف "أوقف الحكم فرانسيسكو غارسيا ريسغو المباراة عندما قرر لاعبو الفريق الزائر مغادرة الملعب بسبب الأحداث المذكورة، دون أن يتمكن الحكم من تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية حيث رفض فريق العاصمة مواصلة اللعب".

وكانت المباراة الثانية التي شهدت إهانات عنصرية السبت في إسبانيا، بعد الحادثتين اللتين وقعتا خلال فوز إشبيلية على خيتافي 1 - 0.

وكتب حكم المباراة خافيير إغليسياس فيانويفا أن جماهير خيتافي صرخت "أكونيا قرد" و"أكونا، أنت من فصيلة القرود" تجاه الدولي الأرجنتيني أكونا، مما دفعه إلى إيقاف المباراة لفترة وجيزة.

وقال مدرب إشبيلية كيكي سانشيس فلوريس إن بعض المشجعين وصفوه بأنه "غجري"، موضحا أنه فخور بأصوله.