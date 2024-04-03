لندن : استعاد كل من أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوزه الأول المستحق على ضيفه لوتون تاون 2 - 0، والثاني الكبير على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4 - 1 بفضل هاتريك لواعده فيل فودن الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن سجل القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد (24) والياباني دايكي هاشيوكا (44 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

واستعاد النادي اللندني الساعي الى احراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، نغمة الانتصارات بعد تعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية والذي كلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لصالح ليفربول قبل أن يستعيدها اليوم بفارق نقطة واحدة بانتظار مباراة الاخير امام ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس في ختام المرحلة.

هاتريك لفودن

وفي الثانية على ملعب "الاتحاد" في مانشستر، فرض المهاجم الدولي الواعد فودن (23 عاماً) نفسه نجماً بقيادة فريقه سيتي الى الفوز على ضيفه أستون فيلا 4 - 1 في قمة المرحلة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 45+1 و62 و69 بعدما منحه الدولي الاسباني رودري التقدم (11).

وسجل الكولومبي جون دوران الهدف الوحيد لأستون فيلا (20).

وعاد سيتي الى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع ليفربيول وأرسنال، وأبقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا على هدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند وصانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين على دكة البدلاء، فيما غاب جون ستونز وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون والمدافع الهولندي نايثن أكي بسبب الإصابة.

وكاد الارجنتيني خوليان ألفاريس يفعلها منذ الدقيقة الثانية عندما تلقى كرة خلف الدفاع من غريليش سددها "على الطاير" من مسافة قريبة في الشباك الخارجية.

وجرب رودري حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يديّ الحارس السويدي روبن أولسن (10)، قبل أن ينجح بعدها بدقيقة واحدة في هز شباك أولسن عندما تلقى كرة عرضية من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو فسددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (11).

ونجح أستون فيلا في إدراك التعادل من هجمة مرتدة أنهاها دوران بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مورغان روجرز أسكنها على يسار الحارس الالماني شتيفان أورتيغا (20).

وكاد غريليش يعيد التقدم لسيتي بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة اثر تمريرة لدوكو مرت بجوار القائم الايسر (23).

وأنقذ أولسن مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية لألفاريس اثر انفراد داخل المنقطة (36).

فودين من جديد

وأعاد فودن التقدم لمانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه من خارج المنطقة مستغلا خطأ فادحا للحائط البشري وأسكنها على يمين الحارس أولسن (45+1).

وتابع سيتي ضغطه في الشوط الثاني وسدد دوكو كرة قوية ابعدها اولسن قبل أن يشتتها الدفاع (48)، وأخرى للدولي البرتغالي برناردو سيلفا ابعدها الحارس السويدي أولسن بصدره الى ركنية (49).

وأنقذ أورتيغا مرماه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة قوية للبرازيلي دوغلاس لويس من مسافة قريبة الى ركنية كاد يترجمها المدافع الفرنسي كليمان لانغليه الى هدف برأسية أبعدها الحارس الالماني من باب المرمى (56).

ووجه فودن الضربة القاضية لأستون فيلا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل تمريرة بعد مجهود فردي رائع لرودري فسددها زاحفة من حافة المنطقة على يسار أولسن (62).

وحقق فودن الهاتريك عندما أضاف الهدف الرابع لحامل اللقب بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (69).

وهو الهدف الرابع عشر لفودن هذا الموسم.

وفي مباراة ثالثة، تعادل برنتفورد مع برايتون سلبا.