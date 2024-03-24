لشبونة: فتح جواو كانسيلو مدافع البارسا الحالي ومان سيتي السابق، النار على بيب غوارديولا مدربه السابق في السيتي، وكذلك على النادي الإنكليزي، متهماً الجميع بالجحود، والنكران فيما يتعلق بأسباب رحيله عن السيتي.

وكان غوارديولا قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه سمح لكانسلو بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب رد فعله الغاضب على استبعاده من المشاركة في المباريات، وتحديداً موقعة السيتي أمام آرسنال في نهائي بطولة الكأس الإنكليزية.

ورد كانسيلو بقوة عبر صحيفة "A Bola" البرتغالية قائلاً: "قالوا الكثير من الأكاذيب حول سبب رحيلي عن مانشستر سيتي، لم أكن زميلا سيئا بالنسبة للاعبي مانشستر سيتي، وبإمكانكم معرفة ذلك من ناثان آكي وريكو لويس، ليس لدي أي عقدة تفوق أو نقص تجاههم".

تركت زوجتي وابنتي

كانسيلو كاشف عن وقائع جديدة، قائلاً: "مانشستر سيتي كان جاحداً، لأنني كنت من أهم اللاعبين هناك طوال فترات وجودي، ولم أفشل في التزامي تجاه النادي والجماهير، لقد قدمت كل شيء لهم، أتذكر عندما تعرض منزلي للسرقة والهجوم، كنت ألعب في ملعب الإمارات ضد آرسنال في اليوم التالي، وتركت زوجتي وابنتي وحيدتين في المنزل في حالة من الذعر، ولن يتذكر الناس ذلك، ولكنهم الآن يصدقون السيد غوارديولا، لسبب بسيط، وهو أنه لديه قوة أكبر مني بكثير، وعندما يقول شيئا ما يتم تصديقه".

وتابع كانسيلو: "أشعر بالرضا عما فعلته، أنا شخص شفاف، لا أكذب أبدا، والحياة مستمرة على أي حال، وأتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، لأنه أثناء وجودي هناك استمتعت بكرة القدم أيضاً".

نجم برشلونة اختتم: "لست نادما على رحيلي عن مانشستر سيتي حتى بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح، أنا ذهبت إلى النادي الذي يريدني حقا، لأنني تعاملت مع لاعبين رائعين وناد مذهل، ثم أتيت إلى برشلونة وخفضت راتبي ولكن الأمر لم يزعجني أبداً"