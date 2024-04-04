الرياض: تستضيف السعودية النسخ الثلاث المقبلة من بطولة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب، بحسب ما أعلنت رابطة المحترفات الخميس، وذلك بعد انتقادات من بعض النجمات السابقات للعبة.

وقالت الرابطة في بيان "يرتكز خيار الرياض لاستضافة البطولة على حضور دورات رابطة المحترفات لأكثر من عشرين سنة في الشرق الأوسط".

وأضافت "ستقام نهائيات موسم 2024 بين 2 و9 تشرين الثاني (نوفمبر) بمشاركة أفضل ثماني لاعبات".

وقالت رئيسة الاتحاد السعودي لكرة المضرب أريج مطبقاني إن "استضافة البطولة لها أهمية كبيرة لمستقبل كرة المضرب في المملكة العربية السعودية وتطوير الرياضة بشكل عام (...) بلادنا تمضي قدماً".

وأضافت "لقد أُنجز الكثير بالفعل وأُحرز تقدم تاريخي هناك من خلال المرأة في كل القطاعات في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الرياضة محركاً للتقدم في مجتمعنا".

وتأتي هذه الصفقة المرتقبة بشكل كبير، بعد أسابيع فقط من إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي التوصل إلى "شراكة إستراتيجية" مع رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي).

كما تأتي أيضاً عقب انتقادات من أسطورتي كرة المضرب الأميركيتين كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا في كانون الثاني (يناير)، حيال تدفق الأموال السعودية إلى رياضة كرة المضرب.

وكتبتا في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن "هذا ليس بلداً لا يُنظر فيه إلى النساء على قدم المساواة فحسب، بل إنه بلد يجرّم مجتمع المثليين".

وفي ردّ نُشر على عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت السفيرة السعودية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود إن المقال "آلمني بشدة" وتجاهل التطورات الأخيرة للمرأة في المملكة.

مباريات كرة المضرب

ويستثمر الصندوق الذي يُعدّ من الأكبر في العالم بأصول تتجاوز 700 مليار دولار، بكثافة في عدد من الرياضات منذ نهاية 2021، على غرار تأسيس دوري ليف غولف لينافس دوري "بي جي ايه" الأميركي قبل أن يعلن الطرفان في حزيران (يونيو) الماضي الاندماج لينهيا حرباً في هذه الرياضة، وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم.

واستحوذ الصندوق في أيار (مايو) الماضي، على 75 بالمئة من أصول أكبر أربعة أندية سعودية، الهلال والنصر في الرياض والاتحاد والأهلي في جدة، ثاني أكبر مدن البلاد، تبعه انضمام نحو 40 لاعباً أجنبياً منهم نجوم من الصف الأول لهذه الأندية.

واستضافت المملكة في نهاية العام الماضي أول حدث لها في جولة رابطة محترفي كرة المضرب نهائيات الجيل الجديد من رابطة محترفي كرة المضرب في جدة إلى جانب مباريات استعراضية جمعت بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس، والبيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة المضرب في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، تعيين النجم الإسباني رافايل نادال، الفائز بـ22 لقباً في الغراند سلام، سفيراً له بهدف إلهام الجيل القادم ونشر رياضة الكرة الصفراء وتطويرها في المملكة.