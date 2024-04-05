لندن: قال مدافع ارسنال الانكليزي، اولكسندر زينتشنكو، انّه مستعد لمغادرة الدوري الانكليزي لكرة القدم والانضمام الى القوات الاوكرانية للدفاع عن البلاد في حال طُلب منه.

وكان قد أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء قانونا يخفّض سن التعبئة العسكرية في البلاد من 27 إلى 25 عاماً، وفق ما أعلن البرلمان على موقعه الإلكتروني.

والتعبئة مسألة مفصلية في بلاد انهكتها حرب مع روسيا مستمرة منذ أكثر من سنتين، وأوقعت خسائر عسكرية فادحة.

في كانون الأول (ديسمبر) قال زيلينسكي إن الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص للتصدي للقوات الروسية في أوكرانيا.

سيستجيب للدعوة

وردا على سؤال له في برنامج اخباري مسائي على شبكة بي بي سي، أكدّ لاعب أرسنال زينتشنكو الذي شارك في ستين مباراة دولية مع المنتخب الاوكراني، انّه سيستجيب للدعوة.

وقال "أعتقد أنها إجابة واضحة. سأذهب (للقتال)".

وكشف زينتشنكو انّ العديد من زملائه السابقين في مقاعد الدراسة ينخرطون حاليا في الصراع الدائر.

وقال "من الصعب أن نفهم أننا كنا في نفس المدرسة قبل فترة، وكنا نلعب سويًا أو في ملعب كرة القدم، والآن يتعين عليهم الدفاع عن بلدنا".

وتابع "وبصراحة، من الصعب جدًا قبول ذلك، ولكن هذا هو الحال. لا يمكننا الاستسلام".

وذكر لاعب مانشستر سيتي السابق انّه تبرع بمبلغ 1.25 مليون دولار أميركي لمساعدة المواطنين الاوكرانيين الذين يرزحون تحت وطأة الغزو الروسي منذ العام 2022.

وأوضح "أعلم أن بعض الناس ربما يعتقدون أن الأمر أسهل بكثير بالنسبة لي أن أكون هنا (في لندن) بدلا من أن أكون هناك (في أوكرانيا)".

واضاف "آمل حقًا أن تنتهي هذه الحرب قريبًا".

وأكدّ إين الـ 27 عامًا الذي بدأ مسيرته مع نادي اوفا الروسي انّه لم يعد على تواصل مع اصدقاء او زملاء له في روسيا.

وقال "منذ الغزو، بادر عدد قليل منهم لارسال رسائل نصية، ولا أستطيع أن ألومهم لأن هذا ليس خطأهم".

وتابع "لا أستطيع أن أقول لهم: تظاهروا في الخارج وما شابه، لأنني أعرف أنه يمكن وضعهم في السجن".