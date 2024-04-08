إيلاف من الرباط: سيكون منتخب المغرب لكرة القدم النسوية، الثلاثاء، بالرباط، على موعد تاريخي لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب إلى تفادي الهزيمة أمام زامبيا، إما بتحقيق الفوز أو التعادل، في لقاء الإياب المنتظر بمركب ولي العهد الأمير مولاي الحسن،للتأهل إلى نهائيات الأولمبياد لأول مرة في تاريخه.

وكانت رفيقات القائدة غزلان الشباك قد وضعن قدما في نهائيات أولمبياد باريس بعد تحقيقهن فوزا مهما في ضيافة منتخب زامبيا لحساب ذهاب الدور الإقصائي الرابع والأخير،بنتيجة هدفين لهدف واحد،في المباراة التي جمعت المنتخبين، الجمعة الماضي، على أرضية ملعب لوفي موصلا بمدينة ندولا الزامبية.

وسجل الهدف الأول للنخبة المغربية زينب الرضواني في الدقيقة 45، بينما وقعت روزيلا العيان الهدف الثاني في الدقيقة 90. فيما سجلت للمنتخب الزامبي لوشومو مويمبا في الدقيقة 80.

يشار إلى أن المغرب سيكون حاضرا في أولمبياد باريس في فئة الذكور في أعقاب تتويج المنتخب المغربي الأولمبي بكأس إفريقيا للأمم.

ويعكس تأهل منتخب المغرب للذكور واقتراب منتخب كرة القدم النسوية من انتزاع إحدى البطاقتين الإفريقيتين الانتعاشة التي تعرفها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، في مختلف الأصناف والأعمار.