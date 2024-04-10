برلين : قال مدرب باير ليفركوزن الالماني، الاسباني شابي الونسو، الاربعاء، انّ فريقه قادر على اكمال موسم "لا يُقهر" غير مسبوق، مشيرا للمراسلين إلى انّه "لم يثبت بعد أنه يجب أن نخسر".

ويخوض ليفركوزن مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بمواجهة وست هام الانكليزي الخميس، متسلحا بـ 41 مباراة من دون خسارة هذا الموسم (36 فوزًا و5 تعادلات).

وفي حين لم يسبق لاي ناد الماني، حتى العملاق بايرن ميونيخ، ان انهى موسما كاملا من دون خسارة، فإنّ الونسو ليس مقتنعا بأن على السلسلة ان تنتهي.

وسُئل لاعب وسط ليفربول الانكليزي السابق عما اذا كان انهاء الموسم من دون خسارة سيعد معجزة اكبر من العودة التاريخية للريدز في نهائي دوري ابطال اوروبا للفوز على ميلان الايطالي في اسطنبول في عام 2005.

وأجاب "لم علينا اختيار واحدة منهما؟ يمكننا أن نعيش أكثر من معجزة".

دخل ليفربول آنذاك الى استراحة الشوطين متخلفا 0 3، ليعود بقوة ويقتنص تعادلا 3 3 مع نهاية الوقت الاصلي، علما انّ الونسو نفسه سجّل الهدف الثالث، قبل ان يفوز فريقه بركلات الترجيح.

وأوضح "لقد كان ذلك حدثًا كبيرًا نتذكره جميعًا. ودعونا نرى ما سيحدث مع الحدث الثاني".

ورغم أن فريقه يسير بثبات نحو الفوز للمرة الاولى بلقب الدوري الألماني إلى جانب بلوغه نهائي كأس ألمانيا، قال ألونسو إن العمل الجيد الذي يقوم به فريقه لن يكون له أي جدوى في أوروبا إذا فشل في الفوز على وست هام.