لوس انجليس: اشتعل الصراع على صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بعد سقوط دنفر ناغتس حامل اللقب على ارض سان أنتونيو سبيرز 120 121 الجمعة.

ورغم الرصيد الهزيل لسبيرز وفقدانه منذ فترة بعيدة الأمل بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية، تابع لاعب الارتكاز الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما تألقه.

سجّل ابن العشرين عاماً 34 نقطة، التقط 12 متابعة ومرّر خمس كرات حاسمة، ليترجم مباراة بعد أخرى التوقعات الملقاة على كتفيه في موسمه الأول في الدوري.

وبموازاة اصابات عدّة لحقت بلاعبي سبيرز، عبّر المدرب غريغ بوبوفيتش عن سعادته من النتيجة، بعد أن قلب فريقه تأخراً كبيراً بلغ 23 نقطة مطلع الربع الثالث.

قال المدرّب المخضرم "حقاً أنا فخور بفريقي. لقد قدموا شوطاً ثانياً رائعاً، لكن قاموا بهذا الأمر طوال الموسم، الاستسلام ليس من طباعهم".

أضاف "بطبيعة الحال، في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، عوّض آخرون الفراغ. فيكتور هو فيكتور، لقد قام بالكثير من الأشياء. لكن الأمر لم يكن متاحاً لولا الآخرين".

أردف بوبوفيتش الذي أضاف لفريقه الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 21 نقطة و12 متابعة "الجميع ساهموا ويستحقون الفوز. يجب أن يذهبوا لشرب كأس من الجعة، أو مشروب غازي، أو مهما أرادوا".

في المقابل، سجّل لدنفر الكندي جمال موراي 35 نقطة وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات.

ذهب دنفر إلى تكساس وهو مدرك ان فوزه في آخر مبارتين، سيضمن له صدارة المنطقة الغربية.

لكن خسارة المباراة أمام سبيرز، متذيل ترتيب المنطقة (21 فوزاً و60 خسارة)، أجّل الحسم حتى الاحد، اليوم الاخير من مباريات الدور المنتظم.