مونتي كارلو (موناكو) : بخلاف التوقعات، فاجأ كل من النروجي كاسبر رود واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل اللقب في 2021 و2022، كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الاول عالمياً والإيطالي يانيك سينر الثاني، والحقا بهما الخسارة بثلاث مجموعات السبت في نصف نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب.

في المباراة الاولى، حقّق رود فوزه الاول على الاطلاق بمواجهة ديوكوفيتش 6- 4 و1- 6 و6- 4 بعد خمس محاولات فاشلة كان آخرها في نهائي رولان غاروس العام الماضي، علمّا انّ الصربي لم يفرّط قط بأي مجموعة لصالح منافسه قبل هذه المواجهة.

وعلق رود (25 عامًا) "لم يكن بإمكاني اللعب إلا بشكل جيد جدًا وإلا كنت أعلم أنه سيكون من المستحيل الفوز. حصلت على فرصة الفوز بالمجموعة الأولى، خصوصًا انه لم يسبق ان فزت بمجموعة واحدة حتى الآن".

وتابع "بفضل ذلك، حتى بعد خسارة المجموعة الثانية، كنت أعلم أنه لا يزال بإمكاني الفوز".

ولم يسبق لرود الذي بلغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2022 و2023 ونهائي بطولة الولايات المفتوحة 2023، ان تأهل الى نهائي دورة مونتي كارلو من قبل، حيث سقط امام الروسي اندريه روبليف عام 2021 في الدور نصف النهائي. كما انّها المرة الثانية فقط التي يخوض فيها نهائي احدى دورات ماسترز الألف نقطة بعد ميامي 2022 حين خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

رود حسمها

بدأ ديوكوفيتش المباراة بخسارة إرساله، قبل ان يتبادل اللاعبان كسر إرسال في منتصف المجموعة، لكنّ ذلك لم يمنع رود من حسم المجموعة الاولى لمصلحته.

في بداية المجموعة الثانية، أظهر ديوكوفيتش بعض علامات الارهاق، رغم ذلك نجح في السيطرة عليها، مستفيدا ايضا من وقوع منافسه في فخ الاخطاء المتكررة ليحسمها 6 - 1.

لكن في المجموعة الثالثة، استعاد رود زمام المبادرة متقدما 3 0، قبل ان يحقق ديوكوفيتش عودة قوية متحفزا بدعم الجمهور ليعادل النتيجة 4 4.

الا ان الصربي خسر إرساله بينما كان رود متقدما 5 4، ليخرج الاخير منتصراً.

وقبل مواجهة تسيتسيباس في النهائي أكد رود "سأحاول أن ارتاح الليلة بشكل جيد وأن أكون جاهزًا قدر الإمكان للنهائي".

عام مخيب للأسطورة

وتابع ديوكوفيتش عامه المخيّب، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور انتهى مشوار الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة في نصف النهائي على يد سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز للماسترز على يد الإيطالي لوكا ناردي.

وقرّر ابن الـ36 عاماً بعد خروجه المبكر من انديان ويلز الانسحاب من دورة ميامي للماسترز لأنه "في هذه المرحلة من مسيرتي، أحاول تحقيق التوازن بين روزنامتي الشخصية والمهنية. أنا آسف لأني لن أتمكن من تجربة شعور التواجد بين أفضل المشجعين وأكثرهم حماساً في العالم"، وفق ما قال حينها.

أفضل ما قدمته مؤخراً

وفي الثانية، وبعد أن وضع حداً لسلسلة من تسعة انتصارات للإيطالي الشاب الذي عانى اصابة في ركبته في المجموعة الثالثة حاسما اللقاء 6 4 و3 6 و6 4، يلتقي تسيتسيباس (25 عاماً)، المصنف 12 عالمياً نظيره رود، العاشر عالمياً.

والخسارة هي الثانية فقط لسينر (22 عاما) في 27 مباراة منذ مطلع العام الحالي، بعد سقوطه أمام الاسباني كارلوس الكاراس في نصف نهائي انديان ويلز الأميركية للماسترز أيضاً. قدّم الإيطالي مستويات رائعة هذا الموسم، أبرزها في أستراليا، حيث حقق أوّل ألقابه الكبرى على ملاعب ملبورن.

في المقابل، حقق تسيتسيباس، وصيف رولان غاروس 2021 وأستراليا 2023، أهم فوز له هذا الموسم، ليقف على بعد فوز واحد من لقبه الثالث في الإمارة المترفة.

ووصف تسيتسيباس اداءه "بأنه افضل ما قدمته في الفترة الاخيرة".

وتابع "سوف يساعد ذلك ثقتي بعد تحقيق فوز مماثل. ابحث عن اعلى مستواي مجددا".

واضاف "لقد كان يانيك ثابتا جدا في الفترة الاخيرة، إنه من اصعب اللاعبين الذين واجهتهم هذا الموسم. كان عليّ ان اتخطى العراقيل من اجل تحقيق الفوز".

وجاءت المباراة مثيرة وقوية ناسبت أداء اليوناني على الأرض الترابية. استغل قوّة ضرباته الأمامية (فورهاند)، وقلب تأخره 2 4 في المجموعة الثالثة الحاسمة، منهياً المباراة في ساعتين و40 دقيقة، بعد أن دخل المعالج مرّتين لمساعدة سينر المصاب في قدمه.

تسيتسيباس الذي حقق فوزه السادس مقابل ثلاث خسارات أمام سينر، أكّد عودته إلى نادي العشرة الأوائل، بعد خروجه منه في شباط/فبراير للمرة الأولى في خمس سنوات، علماً انه بلغ المركز الثالث في 2021.