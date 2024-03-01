دبي : أقصي الروسي أندري روبليف الوصيف والمصنّف ثانيا من الدور نصف النهائي لدورة دبي الدولية في كرة المضرب (500) في نهاية مذهلة لمباراة متوترة أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك السابع، بسبب استخدامه كلمات بذيئة تجاه حكم الخط.

وهيمنت على معظم مجريات المجموعة الثالثة الحاسمة خلافات بين بوبليك والحكمة الألمانية ميريام بلاي حول توقيت إدخال الكرات الجديدة، لكن روبليف هو الذي فقد أعصابه عقب الشوط الحادي عشر من المجموعة وصرخ في اتجاه حكم الخط الذي ادعى أن المصنف الثاني شتمه باللغة الروسية.

التجاوزات بالروسية أم الإنجليزية؟

وأصر روبليف على أنه كان يتحدث باللغة الإنكليزية وأنه لم يستخدم أي لغة بذيئة لكن حكم الخط تمسك بروايته وتم استبعاد المصنف الخامس عالميا من المباراة، وحاول بوبليك إقناع الحكمة بلاي ومراقب رابطة اللاعبين المحترفين رولاند هيرفيل بمواصلة اللعب ولكن القرار اتخذ بإقصاء الروسي وتأهل الكازخستاني الى المباراة النهائية حيث سيلاقي الفائز من مواجهة الروسي دانييل مدفيديف الأول وحامل اللقب والفرنسي أوغو أومبير.

وضمِنَ بوبليك دخوله قائمة العشرين الأوائل في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين وسيصبح أول لاعب من كازاخستان يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

واتسمت المباراة بندية كبيرة بين اللاعبين وحسم كل منهما مجموعة بعد الاحتكام إلى شوط فاصل، وكانت الثالثة في طريقها إلى شوط فاصل أيضاً بعدما تقدم بوبليك 6 -5 قبل إقصاء روبليف.

وكسر بوبليك إرسال روبليف في الشوط الثاني من المجموعة الأولى وتقدم عليه 2 - 0 و 3 -0، لكن الروسي ردّ له التحية في الشوط الخامس مقلصاً الفارق إلى 2 3 ثم أدرك التعادل 3 - 3 وبقيت الحال كذلك حتى الشوط الثاني عشر 6 6 فكان الحسم بشوط فاصل كانت الكلمة الأخيرة فيه للروسي 7 - 4.

كسر إرسال مبكر

وبكّر بوبليك في كسر إرسال روبليف في المجموعة الثانية وفعلها في الشوط الأول لكن الروسي ردّ التحية في الشوط الثامن مدركاً التعادل 4 - 4 قبل أن يفرض الاحتكام إلى شوط فاصل حسمه الكازخستاني هذه المرة في صالحه 7 - 5.

واستمرت الإثارة في المجموعة الثالثة التي شهدت السيناريو ذاته لسابقتها لكن هذه المرة كان روبليف البادئ بكسر الإرسال في شوطها الأول.

ودخل الكازخستاني في جدال طويل مع الحكمة الرئيسية بشأن توقيت اللعب بالكرات الجديدة، وعوقب بسبب انتهاكه للقانون بسبب سلوك غير رياضي لاستخدامه كلمات نابية بعد خسارة إرساله.

وردّ بوبليك التحية لروبليف في الثامن مدركاً التعادل 4 - 4 ثم 5 - 5 وتقدم 6 - 5 قبل إقصاء روبليف.

عقوبة مخزية

ولقيَ روبليف تعاطفاً من اللاعب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي خرج من ربع النهائي الخميس والذي وصف العقوبة بـ"المخزية"، وكتب المصنف 24 عالميا في حسابه على "إكس": "من الظلم جداً أن يتم استبعاد روبليف دون التأكد أولاً من صحة ما فهمه حكم الخط".

وأضاف "يجب مراجعة هذا القانون وتغييره. إنه أمر مخز. نحن بحاجة إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) في التنس".