هونغ كونغ: أحرز الروسي أندري روبليف المصنف خامسا عالميا لقبه الخامس عشر في مسيرته بفوزه بدورة هونغ كونغ لكرة المضرب (250)، وذلك قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

واحتاج روبليف إلى 77 دقيقة فقط للتغلب على الفنلندي إميل روسوفوري المصنف 69 عالمياً 6 4 و6 4، محققا انتصاره العاشر على الأراضي الصلبة، علما انه كان فاز في ربع النهائي على الفرنسي أرثور فيس وأقصى من المربع الذهبي الصيني شانغ تشانشهاو في ثلاث مجموعات في المباراتين كلتيهما.

وكان روبليف (26 عاماً) بلغ الدور ربع النهائي لاحدى بطولات غراند سلام تسع مرات من دون أن يتمكن من تجاوز هذا الحاجز.

قال روبليف عقب تتويجه "الفوز باللقب هو شيء خاص".

وتابع "لذا لم يكن بإمكاني قضاء أسبوع أفضل. الآن سأتوجه إلى ملبورن وأنا أشعر بسعادة حقيقية. سأستمتع بأسبوع من التدريب هناك ثم سأبدأ بطولة أستراليا المفتوحة".

وخسر الروسي للمرة الأخيرة أمام لاعب خارج قائمة المصنفين الخمسين الأوائل، أمام روسوفوري بالذات، في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و16 دقيقة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف في آب/أغسطس الماضي.

من ناحيته، ما زال روسوفوري يبحث عن لقبه الاول في دورات المحترفين، علما انه خاض في هونغ كونغ ثاني نهائي له في مسيرته بعد دورة بوني في الهند (250) عام 2022.

أشاد روسوفوري بمنافسه قائلاً "لا أعتقد أن أي شخص يستحق ذلك أكثر منك. تهانينا لك ولفريقك. سنواصل القتال. لقد فزت عليك في السابق، ولكن هذا كان وقتك. أعتقد أننا سنخوض المزيد من المعارك في المستقبل".

واعيد ادراج هونغ كونغ في روزنامة دورات اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" للمرة الاولى بعد غياب استمر لأكثر من 20 عاماً.