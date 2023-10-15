هونغ كونغ: توجت الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة 60 عالمياً، بلقبها الاحترافي الثالث، وذلك بفوزها الأحد على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا الخامسة والثمانين عالمياً 3 6 و6 4 و6 4 الأحد في نهائي دورة هونغ كونغ لكرة المضرب (250 نقطة).

وأضافت الكندية البالغة 21 عاماً التي وصلت الى نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2021، لقب هذه الدورة الى تتويجها عامي 2021 و2022 في دورة مونتيري المكسيكية.

ورأت فرنانديز أن تتويجها في هونغ كونغ يشكّل "إثباتاً على أن العمل الجاد يأتي بثماره"، مضيفةً "كانت معركة شرسة جداً وأنا استمتعت بكل لحظة منها".

واحتاجت الكندية الى قرابة ثلاث ساعات كي تتخطى عقبة سينياكوفا بعدما خسرت إرسالها مرتين في المجموعة الأولى، لتذهب لصالح منافستها التشيكية البالغة 27 عاماً والتي تأثرت بإصابة في الفخذ الأيسر ما اضطرها الى الاستعانة بالمعالج الفيزيائي خلال المجموعة الثانية التي خسرتها 4 6 بعدما بدأتها متخلفة 0 4.