لاهاي : أُوقف المهاجم الهولندي الدولي السابق كوينسي بروميس في دبي الجمعة، بعد أسبوعين على الحكم عليه من قبل محكمة هولندية بالسجن ستة أعوام لتهريبه أكثر من طن من الكوكاكيين.

وأكدت النيابة العامة الهولندية التوقيف، لكنها قالت إنه جاء بسبب مخالفة مزعومة ارتكبها في المدينة الإماراتية، وليس بناءً على طلبٍ هولندي بتسليمه.

وقال فرانكلين واتيمينا، المتحدث باسم مكتب المدّعي العام "لقد تحققنا من التقارير الإعلامية بشأن اعتقال بروميس".

وأضاف في رسالةٍ إلكترونية لوكالة فرانس برس "علمنا من قبل مصدرنا هناك أن بروميس اعتُقل بسبب مخالفة محلية وليس بسبب القضية الهولندية".

وتابع "لن نُعلّق حالياً على مسألة ما إذا كنا سنطالب بتسليمه أو لا".

الهروب من حادث سير في دبي

وأشارت قناة "نوس" الهولندية في تقرير إلى أن النيابة العامة "كانت على تواصلٍ مع الإمارات" بشأن اعتقال بروميس، وقالت الإذاعة نقلاً عن وسائل إعلام روسية إن الاعتقال جاء بعد هروب اللاعب من حادث سيرٍ في دبي.

ويُعتقد أن بروميس البالغ 32 عاماً والذي يلعب راهناً مع سبارتاك موسكو الروسي، اعتُقل في المطار أثناء مغادرة فريقه بعد معسكرٍ تدريبي.

وفشلت محاولات استرداده من روسيا سابقاً وأصدر قضاة في محكمة أمستردام مذكرة اعتقال بحقّه بعد الحكم عليه في 14 شباط/فبراير.

وقالت المحكمة إن بروميس هرّب طنّاً و363 كيلوغراماً من الكوكاكيين من البرازيل عام 2020 عبر ميناء أنتويرب البلجيكي إلى هولندا بمساعدةٍ من شريك.

وسبق أن حُكم على لاعب أياكس السابق بالسجن 18 شهراً وبدفع تعويض لطعن ابن عمه في قضيةٍ منفصلة.

مسيرة بروميس الكروية

لعب بروميس 50 مباراةً مع منتخب بلاده وسجّل 7 أهداف وكانت مشاركته الدولية الأخيرة في كاس أوروبا 2020 التي لُعبت عام 2021، واستهل بروميس مسيرته الكروية مع تفنتي إنسخيده قبل أن يحترف في صفوف سبارتاك موسكو (2014 - 2018) واختير افضل لاعب في الدوري الروسي عام 2017، ومنه إلى إشبيلية الإسباني (2018 - 2019)، ثم حطّ الرحال في أياكس مقابل 15 مليون يورو.