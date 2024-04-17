ميونيخ (ألمانيا) : بلغ بايرن ميونيخ الالماني الدور نصف النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ارسنال الانكليزي 1 - 0 الاربعاء في ميونيخ في اياب الدور ربع النهائي.

وسجل يوزوا كيميتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 وكان كافيا لبلوغه دور الاربعة بعدما عاد بتعادل ثمين 2 - 2 ذهابا في لندن.

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب وريال مدريد الاسباني اللذين يخوضان وقتا اضافيا بعد تعادلهما 3 - 3 ذهابا و1 - 1 ايابا.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف النهائي منذ عام 2020 عندما توج باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعتبر المسابقة الامل الوحيد لبايرن ميونيخ في انقاذ موسمه بعد ان تنازل عن بطولة المانيا لصالح باير ليفركوزن بعد سيطرته عليه في المواسم الـ11 الاخيرة وخرج باكرا من مسابقة الكأس المحلية.

واضطر مدرب بايرن ميونيخ توماس توخل الى اجراء تعديلين على تشكيلة مباراة الذهاب فاشرك البرتغالي رافايل غيريرو بدلا من سيرج غنابري المصاب في مركز الجناح الايسر، والمدافع المغربي نصير مزرواي بدلا من الكندي الفونسو ديفيس الموقوف.

في المقابل، اجرى مدرب ارسنال الاسباني ميكل ارتيتا تبديلا واحدا باشراكه الظهير الياباني تاكيهيرو توميياسو بدلا من البولندي ياكوب كيفيور.

وساد الحذر المباراة في معظم فتراتها فغابت الخطورة على المرميين الا في ما ندر.

واستهل جمال موسيالا الفرصة الخطيرة عندما سدد كرة لولبية تصدى لها الحارس الاسباني دافيد رايا (22)، رد عليه قائد ارسنال الدولي النروجي مارتن اوديغارد بمحاولة سيطر عليها مانويل نوير على دفعتين (28)، واخرى للبرازيلي غابريال مارتينيلي ضعيفة بين يدي الحارس البافاري (34).

واستهل بايرن ميونيخ الشوط الثاني برأسية ليون غوريتسكا في العارضة فتهيأت امام غيريرو الذي اطلقها بيسراه صدها القائم (49).

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عندما رفع غيريرو كرة متقنة داخل المنطقة فانسل كيميتش من وراء مارتينيلي وتابعها بارتماءة رأسية داخل الشباك (63).