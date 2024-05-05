إيلاف من ليفربول: باحترافية كلوب (الذي دفع بصلاح أساسياً رغم الخلافات بينهما) وبشخصية صلاح الذي توهج على الرغم من معاناته من ضغوط هائلة، عاد ليفربول إلى طريق الانتصارات وفاز على توتنهام 4-2 الأحد.

فقد تألق النجم المصري محمد صلاح، أمام توتنهام هوتسبر في أول مباراة بعد المشادة الشهيرة مع المدرب يورغن كلوب، وكان نجم اللقاء مساء الأحد.

وسجل صلاح هدفا، وصنع آخر، وساهم بثالث، خلال انتصار ليفربول بنتيجة 4-2 على توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

افتتح صلاح التسجيل بضربة رأسية (غير معتادة)، قيل أن يساهم في تسجيل الهدف الثاني، بتسديدة قوية لترتد لزميله آندي روبرتسون الذي سجل الثاني، ثم مرر صلاح كرة سهلة للنجم الإنكليزي الشاب هيرفي إليوت الذي سدد كرة صاروخية في الشباك لتسكن في مكان أبعد ما يكون عن حارس توتنهام، قبل أن يضيف الهولندي كودي غاكبو الرابع في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني وبعد اطمئنان ليفربول للنتيجة، حاول توتنهام العودة في اللقاء، وسجل هدفين عن طريق ريتشارليسون وهيونغ مين سون، لكن العودة كانت متأخرة.

ويعود الفضل في هذا الفوز إلى عقلية واحترافية كلوب، الذي أعاد صلاح للتشكيلة الأساسية، وكأن شيئاً لم يكن، كما أن صلاح توهج بقوة، وبدا متحرراً من الضغوط التي يتعرض لها، منذ واقعة المشادة مع كلوب، والحديث عن رحيل النجم المصري عن صفوف ليفربول.

وعلى الرغم من أهمية فوز ليفربول معنوياً، إلا أنه لا قيمة له في سباق اللقب، فقد أصبح الصراع حصرياً بين أرسنال والسيتي، صحيح أن الأمور لم تحسم رقمياً، إلا أن الليفر أصبح خارج السباق "عملياً ومنطقياً".