إيلاف من الرباط:حقق المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة،الجمعة،فوزا عريضا برباعية نظيفة ضد ضيفه الجزائري،بالملعب البلدي لبركان، لحساب ذهاب الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم،التي تحتضنها جمهورية الدومينيكان ما بين 16 أكتوبر و3 نوفمبر المقبلين.

وفرض المنتخب المغربي سيطرة على جل أطوار اللقاء،وكان بإمكانهن تسجيل مزيد من الأهداف لولا التسرع وتألق حارسة المنتخب الجزائري.

وسجل المنتخب المغربي أولى أهداف اللقاء،في الدقيقة الثلاثين،عن طريق العميدة إيناس أبو شريف، قبل أن تضيف رميساء إحسان، ثاني الأهداف في الدقيقة الأربعين.

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني نجحت وفاء بن طاهري في اضافة الهدف الثالث،قبل أن تسجل لاعبة المنتخب الجزائري حنان سهول ضد مرماها،معلنة رابع أهداف المنتخب المغربي.

ويحل المنتخب المغربي على نظيره الجزائري،لخوض مباراة الإياب،الجمعة المقبل،على أرضية ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائر.