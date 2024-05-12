لوس انجليس: قاد الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون فريقهما بوسطن سلتيكس الى الفوز على مضيفه كليفلاند كافالييرز 106 93 بتسجيله 61 نقطة، وحذا حذوهما ثنائي دالاس مافريكس كايري إيرفينغ والسلوفيني لوكا دونتشيتش بمساهمتهما في فوزه على ضيفه أوكلاهوما سيتي 105 101 مع 22 نقطة لكل منهما السبت في المواجهة الثالثة ضمن الدور ربع النهائي (نصف نهائي المنطقتين الشرقية والغربية) من الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي "أن بي ايه".

وعوَّض بوسطن سلتيكس خسارة المباراة الثانية من السلسلة على أرضه 94 118 الجمعة، بعدما حسم الاولى في صالحه 120 95 الاربعاء وبات يتقدم 2 1، وهي النتيجة ذاتها التي يتفوق بها مافريكس على ثاندر بفوزه الثاني تواليا عليه بعدما تغلب عليه 119 110 الجمعة في عقر داره في اوكلاهوما عقب خسارة المباراة الاولى 95 117.

وتقام المباراة الرابعة في المواجهتين الإثنين في كليفلاند ودالاس.

في المباراة الاولى، سجل تايتوم 33 نقطة مع 13 متابعة وست تمريرات حاسمة، وأضاف براون 28 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وأعادا التقدم لفريقهما في السلسلة.

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الاول الذي حسمه بوسطن بصعوبة بفارق سلة واحدة (30 28)، قبل أن يفرض أفضلية نسبية في الربعين الثاني والثالث (27 20 و27 21) موسعا الفارق الى 15 نقطة، قلصها أصحاب الأرض الى 13 نقطة بكسبهم الربع الاخير 24 22.

وبرز جرو هوليداي في صفوف سلتيكس بتسجيله 18 نقطة مع ثماني متابعات.

في المقابل، تألق دونوفان ميتشل في صفوف كافالييرز بتسجيله 33 نقطة، لكنه بدا أنه أصيب في ركبته اليسرى، المتضررة سلفا، في الربع الاخير.

وبات كافالييرز مطالبا بتدارك الموقف في المباراة الرابعة المقررة على أرضه، لتمديد المواجهة الى المباراة السادسة على الاقل، فيما سيحاول سلتيكس تجديد تفوقه على أمل حسم السلسلة في المباراة الخامسة المقررة على أرضه الأربعاء المقبل.

وفي الثانية، بذل مافريكس جهداً أكبر لتحقيق الفوز على أرضه ضد دفاع صلب جدا لفريق ثاندر.

ويدين مافريكس بفوزه الى إيرفينغ الذي سجل 14 من أصل 22 نقطة له في المباراة في الربعين الأخيرين، وإلى دونتشيتش صاحب 22 نقطة أيضا مع 15 متابعة، فيما كان بي جيه واشنطن أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 27 نقطة.

وكما في المواجهة السابقة، تعرض النجم السلوفيني لإصابات، من بينها سقوطه على ظهره بعد اصطدامه مع لوغينتز دورت، وكشف دونتشيتش عن إصابته بالتواء في ركبته اليمنى في وقت متأخر من المباراة.