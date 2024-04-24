لوس انجليس: سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش 32 نقطة وقاد دالاس مافريكس إلى معادلة سلسلته مع لوس أنجليس كليبرز 1 1، بعد الفوز على مضيفه 96 93، الثلاثاء في الدور الأول من الأدوار الاقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وإلى دونتشيتش الذي مرّر أيضاً 9 كرات حاسمة، سجّل الموزّع كايري إرفينغ 23 نقطة، ليعود مافريكس بموقف جيّد إلى تكساس حيث سيخوض المبارتين الثالثة والرابعة.

وشكّل دونتشيتش وإرفينغ ثنائياً رائعاً في الربع الأخير، حيث ساهما بتسجيل 14 نقطة متتالية وضعت المباراة بعيداً عن متناول كليبرز الذي عاد إلى صفوفه كواهي لينارد (15 نقطة) بعد تعافيه من الاصابة.

وبعد فوزه في مباراة الأحد على أرضه 109 97، بدا كليبرز الذي تخلّف طوال المباراة أمام ضيفه، في طريقه إلى تحقيق فوز ثان عندما تقدّم بفارق ست نقاط مطلع الربع الأخير. لكن الثنائي دونتشيتش إرفينغ ساهم بفوز مستحق لدالاس.

قال دونتشيتش "تعيّن علينا اصدار بعض الضجيج في المباراة الثانية، كما تعرفون الأولى لم تكن الأفضل من قبلنا".

تابع "عدنا وأردنا اثبات ان بمقدورنا مواجهتهم"، مشيداً بأداء زميله إرفينغ "من الرائع أن يكون معنا في الفريق. يساعدني ذلك كثيراً. شاب رائع وأنا سعيد لتواجده".

ولدى الخاسر، سجّل كل من جيمس هاردن وبول جورج 22 نقطة.