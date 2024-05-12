روما : ودع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالمياً دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب من الدور الثالث، عقب خسارة صادمة أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو الثاني والثلاثين 2 - 6 و3 - 6 الأحد.

وانتهت رحلة الصربي ابن الـ36 عاماً الطامح إلى تتويجٍ سابعٍ في العاصمة الإيطالية خلال نحو ساعة، في موسمٍ مخيّبٍ جداً حتى الآن للفائز بـ24 لقباً في البطولات الكبرى.

وجاءت خسارة ديوكوفيتش بعد يومٍ على إصابته عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين في المباراة التي فاز فيها على الفرنسي كورنتان موليه بنتيجة 6 - 3 و6 - 1.

ويبدو أن الأداء الضعيف الذي قدّمه أمام تابيلو في الدورة التي أحرز لقبها ست مرات آخرها عام 2022، قد يكون لأنه لا يزال يُعاني من أثار الضربة.

عثرات مستمرة لـ"ديوكوفيتش"

ويمرّ ديوكوفيتش بفترة صعبة هذا العام، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة عند نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد الإيطالي لوكا ناردي.

وقرّر الصربي بعد خروجه المبكر من انديان ويلز الانسحاب من دورة ميامي لماسترز الألف، ثم عاد للمشاركة في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث انتهى مشواره عند نصف النهائي على يد النروجي كاسبر رود، قبل أن يقرر عدم المشاركة في مدريد.

في المقابل، قدّم تابيلو أداءً قوياً وحقق أول فوز في مسيرته على لاعبٍ مصنّفٍ بين العشرة الأوائل.

وتقدّم التشيلي 4 - 0 في المجموعة الأولى خلال أقل من 20 دقيقة وكسر إرسال ديوكوفيتش مرتين قبل أن يحسم المجموعة في نصف ساعة.