لندن : وقع التايلندي أليكس ألبون عقدًا جديدًا "طويل الأمد" مع فريقه الحالي وليامس ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، حسب ما أعلن الفريق البريطاني الاربعاء.

وارتبط إسم السائق التايلندي بالإنتقال الى مرسيدس التي ستودع سائقها البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات الموسم المقبل بعد انتقال الاخير الى فيراري، ناهيك عن ربطه ايضا بإمكانية عودة ألبون الى ريد بول.

إلا أنّه فضّل تجديد عقده مع الفريق بعد أن فاز بـ 27 من نقاط فريقه الـ 28 في بطولة العالم للسائقين لعام 2023 ليساعده على احتلال المركز السابع في ترتيب الصانعين وهو أفضل مركز له منذ العام 2017.

ولم يستطع ألبون بعد كسب أي نقطة في بطولة هذا العام بعد ستة سباقات.

وقال ألبون في بيان أصدره وليامس "أنا سعيد للغاية للبقاء مع وليامس ومواصلة العمل مع هذا الفريق الموهوب والمتخصص".

وتابع "كانت بداية صعبة للعام، لكن منذ الانضمام الى وليامس، قمنا بتطوّر ملحوظ معًا ولقد رأيت التغييرات الكبرى التي تحصل خلف الكواليس من اجل أن نعود الى القمة".