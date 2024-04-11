باريس: مدد السائق المخضرم فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد مرتين، عقده مع أستون مارتن حتّى نهاية عام 2026، وفقاً لما أعلنت الحظيرة الخميس واضعة حداً للشائعات بشأن رحيل مرتقب للإسباني.

قال اللوكسمبورغي مايك كراك (52 عاماً) المدير العام لأستون مارتن في بيان "هذه الاتفاقية لسنوات عدة مع فرناندو (الذي ينتهي عقده في نهاية عام 2024) تأخذنا حتى نهاية عام 2026"، وهو العام الذي سيشهد تطبيق القوانين التقنية الجديدة ووصول هوندا كموزد للمحركات للفريق.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كان فيه الماتادور الإسباني البالغ 42 عاماً في خضم شائعات عن رحيله للانضمام إلى فرق أخرى، على غرار ريد بول، بطل العالم للصانعين، ومرسيدس المتوج باللقب 8 مرات، بدلاً من سائقه البريطاني لويس هاميلتون الذي سيرحل إلى فيراري في العام المقبل.

وتصل عقود معظم السائقين المشاركين في البطولة العالمية هذا العام إلى نهايتها في نهاية العام الحالي.

وتابع كراك أن "فرناندو متعطش للنجاح، ويقود بشكل أفضل من أي وقت مضى، وهو أكثر لياقة من أي وقت مضى، وهو ملتزم بالكامل بجعل أستون مارتن أرامكو قوة تنافسية".

في عام 2023، وفي موسمه الأول مع الفريق البريطاني، احتل ألونسو المركز الرابع في الترتيب النهائي للسائقين، وهو أفضل تصنيف له منذ عام 2013 عندما حلّ ثانياً خلف الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات.

وبعد أربع جولات هذا العام، يحتل الإسباني حاليا المركز الثامن في ترتيب السائقين (24 نقطة)، بينما يحتل أستون مارتن المركز الخامس لدى الصانعين (33).

وكان ألونسو صرّح في شباط (فبراير) عن مستقبله "قبل بضع سنوات، كنت سأقول أن 41 أو 42 عاما هو الحد الأدنى للعمر (للتسابق في الفورمولا واحد) ولكن بعد رؤية حافزي العام الماضي وأدائي الجيد، اعتقد أنه يمكنني التسابق لبضع سنوات أخرى. (...) إذا بقينا على الحماس والالتزام، يمكننا أن نتخيل التسابق حتى سن 48 أو 49 أو حتى 50 عاماً".