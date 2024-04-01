باريس : أعلنت شركة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق الفورمولا واحد الإثنين عن استحواذها على شركة دورنا سبورتس المالكة لحقوق بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، ومقرها في مدريد.

وستستحوذ ليبرتي ميديا نقدًا وأسهما على 86% من شركة دورنا سبورتس، مع احتفاظ مسؤولي الشركة بالسيطرة على الأسهم المتبقية، مقابل مبلغ يقدر قيمة الشركة بـ 4.2 مليار يورو، بينها الديون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا غريغ مافي في بيان: "نحن سعداء جدا بتوسيع محفظتنا في قطاع الرياضة والترفيه من خلال الاستحواذ على بطولة موتو جي بي"، مضيفا "إنها شركة قيد التطويرٍ، ونريد أن نجعلها أكثر نموا لعشاق موتو جي بي، الفرق وشركائها التجاريين ومساهمينا".

وكانت شركة دورنا سبورتس التي سيبقى رئيس مجلس إدارتها كارميلو إسبيليتا في منصبه وفق ما أعلنت ليبرتي ميديا، تخضع سابقًا لسيطرة صندوق "بريدجبوينت" وصندوق استثمار نظام التقاعد الكندي.

"خطوة مثالية"

وكانت صحيفة "ذي فايننشال تايمز" البريطانية ذكرت الاسبوع الماضي أن ليبرتي تتصدر السباق الى نيل الحقوق متفوقة على عروض اخرى مقدمة وفي طليعتها عبر المالكين القطريين لنادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في كرة القدم ومجموعة "تي كي أو" للترفيه التي تضم رابطة الدوري الأميركي للمصارعين المحترفين ورابطة الفنون القتالية المختلطة.

وقال إسبيليتا في البيان نفسه: "هذه هي الخطوة المثالية في تطور موتو جي بي، ونحن متحمسون لما ستجلبه هذه الصفقة الجديدة إلى دورنا، وفرق موتو جي بي وعشاق الرياضة الميكانيكية".

وأضاف "نحن فخورون بالطريقة التي قمنا بها لتطوير هذه الرياضة العالمية، وهذه الصفقة تدل على قيمتها اليوم وإمكانات نموها. ليبرتي تملك حصيلة رائعة في تطوير الشركات الرياضية، ولا يمكننا أن نحلم بأفضل منها شريكا من أجل تحقيق التقدم المحرز في عدد عشاق موتو جي بي في العالم كله".

بالإضافة إلى موتو جي بي، تملك دورنا أيضًا حقوق بطولة ال"سوبربايك" وسلسلة الدراجات الكهربائية "موتو إي".

وذكَّرت ليبرتي ميديا بأنه "منذ الموسم الأول في عام 1949 والذي كان يتضمن ست سباقات في أوروبا، تم تطوير موتو جي بي بشكل كبير، وباتت البطولة الآن تضم 21 سباقا في 17 بلدا" في عام 2024.

وأوضحت أنها تأمل في إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2024.

ولن تكون ليبرتي اول شركة تستحوذ على حقوق بطولتي العالم للفورمولا واحد والموتو جي بي، إذ سبق لشركة "سي في سي كابيتال بارتنرز" ان ادارت البطولتين، الى ان اضطرت لبيع "موتو جي بي" في عام 2006 من اجل شراء حقوق الفورمولا واحد، بعدما برزت مخاوف لدى هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الاوروبي.

قيمة الفورمولا 20 مليار دولار

ومنذ ان قامت ليبرتي بدفع مبلغ 7 مليارات دولار لشراء حقوق الفورمولا في عام 2017 من "سي في سي"، وضعت خطة استراتيجية للتوسع، لا سيما في الولايات المتحدة، دولة سباقات ناسكار وإندي كار، مع ثلاث سباقات في هذا البلد في عام 2023.

وحققت الرياضة الميكانيكية نهضة كبيرة على المستوى الجماهيري، وأشار المدير التنفيذي للشركة مافي إلى انّ قيمتها السوقية ارتفعت الى قرابة الـ20 مليار دولار.

واستثمرت ليبرتي ميديا بشكل ملحوظ العام الماضي في عودة سباق جائزة لاس فيغاس للفورمولا واحد الى الواجهة للمرة الاولى منذ سباقي 1981 و1982 عندما أقيم في موقف السيارات الخاص بفندق "سيزارز بالاس" الشهير.